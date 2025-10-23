Подавайте оладьи с рисом, дополнив кетчупом или соевым соусом, или используйте для приготовления бургеров.

Ингредиенты

Репчатый лук - ¼ штуки

Морковь или сладкий перец - 30 г

Чеснок - 2 зубчика

Зелёный лук - несколько стеблей

Консервированный тунец - 200 г

Cыр -30 г

Яйца - 2 штуки

Мука - 2 ст. ложки

Соль - по вкусу

Молотый чёрный перец - ¼ ч. ложки

Растительное масло - 1 ст. ложка

Приготовление

1․ Мелко порубите овощи и зелень. Разомните тунца. Натрите сыр.

2․ Смешайте всё с яйцами, мукой, солью и перцем.

3․ Разогрейте масло в сковороде на среднем огне. Выложите туда тесто ложкой, формируя оладьи. У вас получится примерно 6 штук.

4․ Обжаривайте оладьи из консервированного тунца по 2–3 минуты с каждой стороны.