Подавайте оладьи с рисом, дополнив кетчупом или соевым соусом, или используйте для приготовления бургеров.
Ингредиенты
-
Репчатый лук - ¼ штуки
-
Морковь или сладкий перец - 30 г
-
Чеснок - 2 зубчика
-
Зелёный лук - несколько стеблей
-
Консервированный тунец - 200 г
-
Cыр -30 г
-
Яйца - 2 штуки
-
Мука - 2 ст. ложки
-
Соль - по вкусу
-
Молотый чёрный перец - ¼ ч. ложки
-
Растительное масло - 1 ст. ложка
Приготовление
1․ Мелко порубите овощи и зелень. Разомните тунца. Натрите сыр.
2․ Смешайте всё с яйцами, мукой, солью и перцем.
3․ Разогрейте масло в сковороде на среднем огне. Выложите туда тесто ложкой, формируя оладьи. У вас получится примерно 6 штук.
4․ Обжаривайте оладьи из консервированного тунца по 2–3 минуты с каждой стороны.
