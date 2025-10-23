Baltijas balss logotype
Гречка без скуки: 5 оригинальных способов использовать кашу 0 252

Люблю!
Дата публикации: 23.10.2025
BB.LV
Осталась отварная гречка после ужина? Не спешите выбрасывать — из нее можно приготовить вкусные и необычные блюда, которые разнообразят рацион и сэкономят время на готовку.

1. Омлет с гречкой

Для сытного завтрака взбейте 2–3 яйца, слегка посолите, добавьте оставшуюся гречку и вылейте смесь на разогретую с маслом сковороду.

Когда омлет немного остынет, можно добавить творожный сыр, ветчину или овощи и свернуть в рулет. Такой завтрак получается питательнее, чем обычный омлет.

2. Гречневое табуле

Классический салат табуле можно адаптировать, заменив кускус на гречку. Нарежьте помидоры, красный лук, добавьте пару ложек гречки, заправьте маслом, посолите и добавьте любимую зелень. Быстро, свежо и вкусно!

3. Котлеты из гречки

Соедините гречку с мясным фаршем, добавьте мелко нарезанный лук и одно яйцо, тщательно перемешайте и сформируйте котлетки.

Их можно обжарить, приготовить на пару или потом потушить в томатном соусе. Это оригинальный вариант «ежиков» с рисом, но без риса.

4. Гречневый попкорн

Для необычного перекуса просушите отварную гречку в духовке при 50–70°C до состояния, будто ее не варили.

Затем раскалите масло в кастрюле с толстым дном. Обязательно выключите огонь перед погружением гречки в масло! Добавляйте крупу небольшими порциями на 1–2 минуты, пока зерна слегка раскроются. Готовый попкорн откиньте на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир.

5. Гречневая запеканка

Обжарьте фарш с луком, чесноком и томатом. В форму выкладывайте слой гречки, затем фарш, снова слой каши, сверху смажьте сметаной и присыпьте сыром. Запекайте 20 минут в духовке.

Остатки хорошо хранятся в холодильнике: достаточно разогреть порцию в микроволновке, и вкусный обед или ужин готов.

Источник: pomada.cc

#еда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео