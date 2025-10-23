Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Идеальная паста: как правильно выбрать макароны для разных блюд 0 56

Люблю!
Дата публикации: 23.10.2025
womanhit
Изображение к статье: Идеальная паста: как правильно выбрать макароны для разных блюд

Паста — простой и понятный продукт только на вид — ну что, в самом деле, там мудрить? На деле форма, мука и текстура создают нужный вкус, а еще определяют, как хорошо сядет соус и будет ли блюдо держать форму. Собрали главные правила, которые помогут уверенно выбирать пасту под конкретное блюдо, не промахиваясь ни со вкусом, ни с подачей.

Подбирайте форму под соус

Общее правило простое. Чем гуще и сложнее соус, тем короче и рельефнее должна быть паста. Гладкие и длинные формы лучше раскрывают текучие соусы. Томатный соус и рагу с кусочками мяса любят ригатони, пенне, фузилли, а сливочные и масляные соусы тянутся к длинной лапше — это спагетти, лингвини (плоский вид), тальятелле (то же самое, но шире). А вот к соусу с морепродуктами берут тонкую длинную пасту, чтобы не забивать деликатный вкус. Лингвини алле вонголе — классика жанра.

Ищите муку из твердых сортов

На упаковке должно быть написано «durum wheat semolina» или «мука из твердых сортов». Такая паста держит форму, не превращается в кашу и дает правильную упругость. Если хочется шелковистой текстуры для соусов на масле и яйце, присмотритесь к пасте с яйцом. Для более упругого укуса берите безъяичную из 100 процентов муки твердого помола.

Обращайте внимание на поверхность

Формование спагетти в фильерах из бронзы дает шероховатую пасту с микротрещинками на поверхности — соус цепляется за нее лучше, вкус получается насыщеннее. А вот гладкая «тефлоновая» паста более скользкая. Она удобна для салатов и блюд, где соуса минимум. В магазине ищите пометку «bronze cut» или просто смотрите на поверхность. Матовая и слегка неровная — то что нужно для блюд с разнообразными подливками.

Размер ингредиентов должен совпадать с размером пасты

Большие кусочки овощей и мяса отлично дружат с широкими трубками и большими ракушками. Мелкая нарезка, разумеется, любит пасту того же масштаба. Так, песто с мелко рублеными травами и орехами идет к трофье или фузилли. Овощное соте из кабачка и перца — к касаречче или паппарделле, если нарезка крупная. А рагу болоньезе лучше держится на тальятелле, чем на тонких спагетти.

Учитывайте содержание белка и время варки

Чем выше белок, тем лучше паста держит вожделенную степень аль денте. Хороший ориентир — от 13% и выше. Время варки берите по нижней границе, указанной на упаковке, а доводите пасту уже в сковороде с соусом на одной чашке крахмалистой воды от варки. Так вкус будет ярче, а соус станет глянцевым и связным.

Для запеканок и супов — свои формы

Запеканки просят формы, которые не разваливаются и держат слои. Пенне ригате, ригатони, зити, конкильони. Их удобно начинять, заливать соусом, запекать под сыром. Для супов и бульонов берите маленькие формы — орзо, анелли. Они не перетянут на себя внимание и равномерно распределятся в ложке.

Читайте нас также:
#еда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Эти 5 вещей никогда не будет делать мужчина, который хочет серьезных отношений
Изображение к статье: Эти 5 вещей никогда не будет делать мужчина, который хочет серьезных отношений
Не дольше двух лет: почему никогда нельзя пить просроченную воду из бутылок
Изображение к статье: Не дольше двух лет: почему никогда нельзя пить просроченную воду из бутылок
6 способов наладить общение с пожилыми родственниками на расстоянии
Изображение к статье: 6 способов наладить общение с пожилыми родственниками на расстоянии
История создания противозачаточных таблеток: от древности до современности
Изображение к статье: История создания противозачаточных таблеток: от древности до современности
Изображение к статье: Готовим быстрые корейские оладьи из консервированного тунца
Готовим быстрые корейские оладьи из консервированного тунца 187
Изображение к статье: Гречка без скуки: 5 оригинальных способов использовать кашу
Гречка без скуки: 5 оригинальных способов использовать кашу 253
Изображение к статье: Лед и шелк: 7 рабочих секретов осеннего ухода за сединой
Лед и шелк: 7 рабочих секретов осеннего ухода за сединой 162
Изображение к статье: Слово - не воробей: привычка задавать этот вопрос выдает низкий интеллект
Слово - не воробей: привычка задавать этот вопрос выдает низкий интеллект 508

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад
Спорт
НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад 334
Изображение к статье: Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали
Еда и рецепты
Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали 629
Изображение к статье: Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению
Дом и сад
Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению 496
Изображение к статье: Биологи выяснили, почему одни птицы подлетят к человеку с кормом, а другие нет
В мире животных
Биологи выяснили, почему одни птицы подлетят к человеку с кормом, а другие нет 3953
Изображение к статье: Все как у людей. Иконка видео
В мире животных
Ученые раскрыли тайны войн и политики шимпанзе в Африке 30
Изображение к статье: Составлен рейтинг, в котором Арина Соболенко соседствует с Харри Кейном
Спорт
Составлен рейтинг, в котором Арина Соболенко соседствует с Харри Кейном 66
Изображение к статье: НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад
Спорт
НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад 334
Изображение к статье: Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали
Еда и рецепты
Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали 629
Изображение к статье: Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению
Дом и сад
Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению 496

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео