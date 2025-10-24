Baltijas balss logotype
Как приучить ребёнка к новой еде без скандалов: простой совет терапевта 0 160

Люблю!
Дата публикации: 24.10.2025
1001sovet
Изображение к статье: Как приучить ребёнка к новой еде без скандалов: простой совет терапевта

Чтобы облегчить жизнь родителям, ассистентка по эрготерапии поделилась простым, но эффективным советом

Для многих родителей обед или ужин с детьми превращается в настоящее испытание, особенно если малыш отказывается пробовать новые блюда. Почему малыши не хотят пробовать новые продукты, объясняет эксперт по эрготерапии.

Пищевое поведение детей

Как отмечают специалисты, такое поведение является абсолютно нормальным для детей, особенно в возрасте до 5 лет. Главное, чтобы ребенок оставался активным, чувствовал себя хорошо и имел сбалансированное питание, то есть потреблял хотя бы один продукт из каждой основной группы: овощи и фрукты, белки, злаки, молочные продукты или их альтернативы.

Однако чтобы облегчить жизнь родителям, ассистентка по эрготерапии поделилась простым, но эффективным советом. Она советует класть новую еду на тарелку ребенка во время каждого приема пищи, даже если малыш ее не касается.

"Вкусы меняются, но только если еда "остается рядом", - пояснила эксперт, имея 18 лет опыта работы с детьми.

По ее словам, ребенку может понадобиться более 20 попыток, чтобы почувствовать себя комфортно рядом с новым продуктом и решиться его попробовать. Поэтому, если малыш отодвигает или игнорирует блюдо, это не значит, что он его не любит, просто еще не привык к нему.

В своем видео специалист показала эксперимент с виноградом: она клала ягоды на тарелку ребенка 11 дней подряд. Сначала ребенок даже не обращал на них внимания, потом попробовал, выплюнул, а затем, съел с удовольствием.

"Не нужно заставлять или делать акцент на еде. Просто позвольте ей "жить" на тарелке. Цель не в том, чтобы сразу понравилось, а чтобы ребенок почувствовал себя безопасно", - отметила терапевт.

Она также добавила, что если ребенок последовательно отказывается от большинства продуктов или имеет сильную чувствительность к текстурам или запахам, это может быть признаком расстройства избирательного питания (ARFID) или сенсорных нарушений. В таких случаях стоит обратиться к врачу или специалисту по детской терапии.

Этот совет уже набрал сотни тысяч просмотров в TikTok, а родители отмечают, что метод "постоянного присутствия" пищи действительно помогает детям постепенно преодолеть страх перед новыми вкусами без давления и слез.

#дети
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео