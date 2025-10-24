Эта яркая и ароматная закуска из парики станет главным украшением вашего осеннего стола. Легкая, питательная и необычайно вкусная — она идеально подходит как для семейного ужина, так и для праздничного меню.
Закуска из запеченных перцев: быстрый и эффектный рецепт
Ингредиенты:
- паприка — 3 шт.
- сливочный сыр — 110 г
- грецкие орехи — 20 г
- чеснок — 2–3 зубца
- зелень — по вкусу
- соль и перец — по вкусу
Приготовление:
- Вымойте перцы, выложите на противень с пергаментом и запекайте при 200°C около 25 минут.
- Для начинки смешайте сливочный сыр с измельчёнными орехами, зеленью, специями и чесноком.
- Готовые перцы накройте плёнкой и оставьте «отдохнуть» на 25–30 минут.
- Очистите от кожицы и семян, заполните начинкой и аккуратно сверните.
- Нарежьте ломтиками — и подавайте к столу!
Совет: для пикантности можно добавить немного лимонного сока или каплю оливкового масла холодного отжима.
Источник: 1001sovet.com
