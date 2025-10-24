Baltijas balss logotype
Осеннее чудо из перца: закуска, которая тает во рту

Дата публикации: 24.10.2025
Изображение к статье: Осеннее чудо из перца: закуска, которая тает во рту

Эта яркая и ароматная закуска из парики станет главным украшением вашего осеннего стола. Легкая, питательная и необычайно вкусная — она идеально подходит как для семейного ужина, так и для праздничного меню.

Закуска из запеченных перцев: быстрый и эффектный рецепт

Ингредиенты:

  • паприка — 3 шт.
  • сливочный сыр — 110 г
  • грецкие орехи — 20 г
  • чеснок — 2–3 зубца
  • зелень — по вкусу
  • соль и перец — по вкусу

Приготовление:

  1. Вымойте перцы, выложите на противень с пергаментом и запекайте при 200°C около 25 минут.
  2. Для начинки смешайте сливочный сыр с измельчёнными орехами, зеленью, специями и чесноком.
  3. Готовые перцы накройте плёнкой и оставьте «отдохнуть» на 25–30 минут.
  4. Очистите от кожицы и семян, заполните начинкой и аккуратно сверните.
  5. Нарежьте ломтиками — и подавайте к столу!

Совет: для пикантности можно добавить немного лимонного сока или каплю оливкового масла холодного отжима.

Источник: 1001sovet.com

