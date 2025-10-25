Рассказываем, как есть мидии и устрицы по правилам этикета: какие приборы использовать, чего не делать и как выглядеть уверенно за любым столом.

Морепродукты – это не просто еда, а тест на уверенность и тактичность. Особенно устрицы и мидии. На них чаще всего "спотыкаются" даже те, кто знает, с какой стороны кладут вилку. Но паниковать не стоит: этикет – это не про снобизм, а про комфорт. Разберем, как правильно есть устрицы и мидии в ресторане, чтобы все выглядело легко, красиво и уверенно.

Устрицы: шаг за шагом

Устрицы подаются уже раскрытыми – половинка раковины с мясом внутри, лежит на льду. Все просто, если знать порядок.

Лимон – не украшение.

Его подают, чтобы сбалансировать вкус и нейтрализовать запах моря. Выжимают буквально пару капель, не обливая устрицу с ног до головы. Если хочешь – можешь добавить немного соуса "меньонет" (смесь уксуса, шалота и перца), но не переусердствуй.

Приборы.

В хороших ресторанах подают маленькую вилку для устриц – ею можно слегка отделить мясо от раковины, если оно не отходит.

Как есть.

Устрицу подносят к губам широкой стороной раковины и аккуратно втягивают содержимое вместе с соком. Не нужно запрокидывать голову и устраивать шоу – все должно быть естественно. После – положи раковину обратно на лед, открытой стороной вверх.

Что не делать.

Не поливай устрицы кетчупом, не проси соль, не ешь ложкой. И уж точно не проверяй, "живая ли она" – в ресторане эту работу уже сделали за тебя.

Мидии: чуть больше техники

С мидиями все зависит от подачи. Если они в раковинах – придется изловчиться, но ничего сложного.

Если подали приборы.

Используй щипцы для мидий (ими держишь раковину) и вилку (ей достаешь мясо). Взяла, вынула, отправила в рот. Все просто.

Если приборов нет.

Этикет разрешает использовать пустую раковину как щипцы. Одной рукой держишь "пустую", другой захватываешь мидию из полной раковины и ешь. Это абсолютно допустимо – даже на официальных ужинах.

Бульон – не напиток.

Если мидии в соусе, его едят ложкой после того, как закончились сами раковины. Но не наклоняй тарелку и не прихлебывай – это не суп.

Куда девать раковины.

Использованные складывают в отдельную миску, которую приносят вместе с блюдом. Если ее нет – аккуратно на край тарелки, не в кучу.

Главные ошибки, которые выдают новичка

– Съесть устрицу вилкой – неправильно.

– Пытаться вскрывать раковину – категорически нет.

– Шумно "втягивать" устрицу – недопустимо, даже если вкусно.

– Оставлять раковины вверх дном – не по правилам.

Что еще важно

После устриц и мидий всегда подают влажные салфетки или миску с водой и долькой лимона – ею можно освежить пальцы. Это не "для красоты", а часть сервиса, и ей пользуются все.

Если не уверена, с чего начать, просто посмотри, как делают другие – в этом нет ничего неловкого. Этикет – не экзамен, а инструмент, чтобы чувствовать себя спокойно в любой ситуации.