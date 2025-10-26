Baltijas balss logotype
Эти «диетические» продукты мешают худеть, а не помогают

Люблю!
Дата публикации: 26.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Эти «диетические» продукты мешают худеть, а не помогают

Выбор продуктов с целью похудения скрывает в себе много сюрпризов. Многие фрукты или блюда, которые кажутся полезными, могут наоборот способствовать набору веса. Подходить к выбору нужно взвешенно и изучая состав.

Диетические продукты, которые способствуют набору веса

  • Смузи Популярный продукт для похудения, но покупные смузи содержат много сахара и подсластителей. Готовьте самостоятельно и контролируйте порции — легко переборщить с калориями, не ощущая насыщения.

  • Гранола Многие используют гранолу на завтрак или перекус, но магазинная версия часто содержит сахар и вредные жиры, что ведёт к набору веса и риску хронических заболеваний. Выбирайте гранолу без сахара и следите за размером порции.

  • Диетическая газированная вода Искусственные подсластители могут нарушать естественное чувство насыщения и повышать тягу к калориям, что приводит к метаболическим нарушениям и плохим пищевым привычкам.

Продукты, которые способствуют похудению

  • Греческий йогурт Высокое содержание белка помогает дольше сохранять чувство сытости. Йогурт без сахара улучшает работу кишечника, ускоряет метаболизм и помогает расщеплять жиры.

  • Авокадо Мононенасыщенные жиры повышают чувство сытости и улучшают чувствительность к инсулину. Авокадо богато клетчаткой, витаминами и минералами, что поддерживает пищеварение и аппетит во время похудения.

  • Семена чиа Источник пищевых волокон, омега-3 и антиоксидантов. Способствуют насыщению, уменьшают воспаление и поддерживают обмен веществ, помогая контролировать вес.

Источник: health.hochu

#еда
Видео