Смузи Популярный продукт для похудения, но покупные смузи содержат много сахара и подсластителей. Готовьте самостоятельно и контролируйте порции — легко переборщить с калориями, не ощущая насыщения.

Гранола Многие используют гранолу на завтрак или перекус, но магазинная версия часто содержит сахар и вредные жиры, что ведёт к набору веса и риску хронических заболеваний. Выбирайте гранолу без сахара и следите за размером порции.