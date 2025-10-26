Выбор продуктов с целью похудения скрывает в себе много сюрпризов. Многие фрукты или блюда, которые кажутся полезными, могут наоборот способствовать набору веса. Подходить к выбору нужно взвешенно и изучая состав.
Диетические продукты, которые способствуют набору веса
Смузи Популярный продукт для похудения, но покупные смузи содержат много сахара и подсластителей. Готовьте самостоятельно и контролируйте порции — легко переборщить с калориями, не ощущая насыщения.
Гранола Многие используют гранолу на завтрак или перекус, но магазинная версия часто содержит сахар и вредные жиры, что ведёт к набору веса и риску хронических заболеваний. Выбирайте гранолу без сахара и следите за размером порции.
Диетическая газированная вода Искусственные подсластители могут нарушать естественное чувство насыщения и повышать тягу к калориям, что приводит к метаболическим нарушениям и плохим пищевым привычкам.
Продукты, которые способствуют похудению
Греческий йогурт Высокое содержание белка помогает дольше сохранять чувство сытости. Йогурт без сахара улучшает работу кишечника, ускоряет метаболизм и помогает расщеплять жиры.
Авокадо Мононенасыщенные жиры повышают чувство сытости и улучшают чувствительность к инсулину. Авокадо богато клетчаткой, витаминами и минералами, что поддерживает пищеварение и аппетит во время похудения.
Семена чиа Источник пищевых волокон, омега-3 и антиоксидантов. Способствуют насыщению, уменьшают воспаление и поддерживают обмен веществ, помогая контролировать вес.
