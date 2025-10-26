Алексей Макаров, родившийся в семье актрисы Любови Полищук и её первого мужа Валерия Макарова, преодолел немало трудностей, чтобы стать успешным актёром. В его фильмографии более 100 ролей в фильмах и сериалах, включая главные, но за кадром ему довелось пережить проблемы с алкоголем, скандалы с бывшими пассиями, а ещё преследовала репутация красавца-ловеласа.

Но недавно он решил круто изменить жизнь и представил общественности четвёртую супругу, которая на 23 года младше и поразительно напоминает его мать, пишет "Лови Момент!".

Непростые годы детства и семейные обиды

Когда Любови Полищук исполнилось 23, она стала матерью Алексея. Этот период мог стать праздником, но разногласия с мужем быстро испортили атмосферу. Развод произошёл, когда мальчику было всего четыре года. Отец, Валерий, не только бросил жену, но и сына, прекратив всякие контакты. Алексей позже признавался, что ощущал одиночество даже раньше: родители постоянно ссорились, игнорируя ребёнка, в то время как сверстники радовались вниманию семей.

После развода Любовь перебралась в Москву на старт карьеры, и воспитание сына отошло на второй план. Сначала она брала его на гастроли, но со временем отправила в интернат — престижный, но депрессивный для ребёнка. Там Алексей провёл шесть мучительных лет, считая это место источником всех бед. Мальчик боготворил мать, но обижался за недостаток внимания: мать была постоянно занята, а отец оставался мифической фигурой. Чтобы как-то защитить сына от дурного влияния улицы, Любовь Полищук отдала Алексея в интернат.

Когда актриса вышла замуж за Сергея Цигаля, Алексей вернулся домой, но отношения в семье лучше не стали. Мама продолжала гастролировать. Отчим пытался воспитывать агрессивного подростка физическими методами, но это только усилило его защитные реакции. Алексей усвоил: лучший щит — нападение. Это отразилось на будущих отношениях с людьми, включая женщин. Несмотря на страх перед эмоциональной матерью, она оставалась для него самым ценным человеком, что позже повлияло на выбор супруги.

Карьера, алкоголизм и череда романов

Против желания матери Алексей взял фамилию отца при получении паспорта и стал актёром, несмотря на её советы. Он доказал себя блестяще, сыграв множество ролей, но за кадром боролся с зависимостью от алкоголя. Эмоциональность и энергия мешали строить стабильные связи.

Личная жизнь Макарова пестрела бурными романами: он был ловеласом с «отрицательной харизмой», все отношения заканчивались неудачно. Первый официальный брак — с журналистом Марией Сперанской, старшей на 10 лет, продлился три года.

Затем последовали сожительства: с балериной Ольгой Силаенковой, актрисой Анастасией Макеевой (обвинившей его в насилии), Екатериной Семёновой и Викторией Богатырёвой, от которой в 2010 году родилась дочь Варвара.

Виктория жаловалась на эгоизм, алкоголизм и забывчивость, что привело к разрыву, хотя Макаров пообещал заботиться о дочери, чтобы не повторить отца.

Очередной брак — с Марией Мироновой, которую он называл ангелом — тоже рухнул, но детали не разглашались. Романы актёра часто после развода перечесть было трудно, но в 2023 году он сообщил: женат уже год.

Новая глава: любовь с Полиной

2021 году, во время трудного периода (реже роли, депрессия, лишний вес до 130 кг), Макаров встретил стюардессу Полину в самолёте. Она вдохнула в него новую жизнь: актёр похудел, преобразился и обрёл счастье.

В соцсетях он делился фото с ней, а на премьере «Актрис» в 2023 году объявил, что женат более года. Полина заявила о гордости за его успехи.

В отличие от прошлых, этот союз свободен от скандалов. Макаров спешит домой после работы, и поклонники отметили: супруга удивительно похожа на Любовь Полищук. Впервые актёр по-настоящему счастлив и готов на всё, чтобы сохранить любовь. «Не новая, а любимая», — так говорит Алексей Макаров про свою жену.

У Алексея Макарова есть младшая сестра Мариэтта Цигаль-Полищук, но сын и дочь Любови Полищук вот уже много лет практически не общаются друг с другом.