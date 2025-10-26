Baltijas balss logotype
«Вылитая Юля»: дочь Юлии Началовой стала взрослой, сменила имидж и влюбилась

Люблю!
Дата публикации: 26.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Вылитая Юля»: дочь Юлии Началовой стала взрослой, сменила имидж и влюбилась

Единственная дочь Юлии Началовой у всех на слуху. Звездная наследница периодически посещает звездную тусовку и поет на сцене. Однако в качестве будущей профессии девушка выбрала другую профессию.

Исполнила мечту матери и теперь учится на актрису

Не секрет, что Вера Алдонина рано потеряла мать, которая страдала от подагры и красной волчанки. Юлии Началовой было всего 38 лет. Звездная наследница тяжело переживала боль утраты, но была окружена заботой и любовью близких людей.

Тогда ее хотел забрать в свою семью отец, спортсмен Евгений Алдонин. Но она четко решила, что будет жить с бабушкой и дедушкой. Живет с ними и сегодня, хотя отдыхает и путешествует с семьей отца.

nachalova-2.jpg

nachalova-4.jpg

Поклонники творчества Юлии Началовой с любопытством наблюдали за жизнью ее дочери, которая росла, как две капли воды похожая на свою знаменитую мать.

К слову, голоса у них тоже похожи, и Вера Алдонина часто радует фанатов своим творчеством. Правда, связывать свою будущую профессию с музыкой пока не планирует.

Я наблюдаю тягу к творчеству на генетическом уровне. Пока вижу ее актрисой, тем более у нее для этого есть все задатки — Вера прекрасно поет и танцует, - говорила о дочери в свое время сама Юлия Началова.

Известно, что Вера с первой попытки поступила на бюджет ВГИКа, выбрав актерское направление. Сегодня она учится в мастерской Александра Михайлова. Отец не скрывает, что у его дочери слишком загруженный учебой график, поэтому времени на общение с поклонниками и выступления на сцене практически не хватает.

nachalova-5.jpg

Мне кажется, что ее надо даже притормаживать, чтобы она больше отдыхала, высыпалась. У нее очень-очень сложный график. У меня ощущение, что она нашла свое призвание. Все-таки поступила с высшим баллом и учится без всяких нареканий, - рассказал Алдонин.

nachalova-3.jpg

Не исключено, что в будущем гены еще возьмут верх, и Вера Алдонина станет не актрисой, а успешной певицей. Что же, время покажет!

Сменила имидж и стала вылитая Юлия Началова

Многие итак замечали колоссальное внешнее сходство Веры Алдониной с покойной матерью, а в свои 18 лет девушка и вовсе сменила имидж. На представленных фото многие подумали, что перед ними архивные фото Юлии Началовой. Но нет.

На свежих снимках Вера предстала во всей красе со светлыми волосами, которые были подкручены в изящные локоны. Именно такую прическу при жизни носила красавица Юлия Началова.

nachalova-6.jpg

Поклонники остались в восторге от такой внешней трансформации. Многие тут же увидели колоссальное сходство с Юлией Началовой.

«Вы стали очень похожи на маму», «Да не похожа на Юлю совсем», «Все больше становитесь похожи на маму», «Ну вижу Юлю», «Вылитая Юля», «Да не похожа она на маму, и не надо ее сравнивать. Она другая», «С этим цветом волос копией матери стала», — высказались в Сети.

Нашла парня и счастлива

Вера Алдонина скрывает свою личную жизнь. Известно, что у нее появился бойфренд. Эту историю рассекретила Лариса Долина, которая является крестной мамой дочери Юлии Началовой.

Певица также не стала скрывать, что полностью одобрила выбор своей крестницы и даже посоветовала ей любить искренне и безвозмездно.

Я парня твоего уже видела. Симпатяга! Не знаю, как у вас дальше сложатся отношения, это зависит от вас обоих. Но ничего не оставляй про запас никогда, живи сегодняшним днем и просто люби. Безвозмездно! Люби всей душой и всем сердцем, - рассекретила информацию Долина.

