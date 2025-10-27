Благодаря грушам соус имеет сладковатый вкус, а перец придаст ему насыщенный аромат Пикантный соус из острого перца, болгарского перца, с грушей непременно удивит ваших гостей. Он отлично сочетается с сыром, подойдет к мясу, рыбе, овощам или закускам.
Рецепт
Ингредиенты:
-
груши - 500 г
-
болгарский перец - 250 г
-
острый перец чили - 2 шт.
-
сахар - 100 г
-
соль - 1 ч. л.
-
уксус 9% - 50 мл.
Приготовление:
-
Груши помойте, удалите сердцевину и нарежьте на небольшие кубики.
-
Болгарский перец очистите от семян и плодоножек, нарежьте на средние кусочки.
-
Перец острый нарежьте колечками.
-
В кастрюлю выложите груши, перец болгарский, перец острый, всыпьте сахар, соль, влейте уксус, перемешайте и оставьте на 30 минут. Поставьте кастрюлю на средний огонь, доведите до кипения, варите десять минут, затем измельчите погружным блендером до однородности.
-
Отправьте кастрюлю снова на огонь и варите 15 минут, периодически помешивая, пока соус не загустеет.
-
Разлейте по баночкам, остудите и отправьте в холодильник.
Такой соус можно заготовить на зиму, для этого его нужно разлить в стерилизованные баночки, плотно закрыть и хранить в прохладном месте.
Оставить комментарий