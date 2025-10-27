Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Грушевый соус чили: необычный рецепт 0 69

Люблю!
Дата публикации: 27.10.2025
1001sovet
Изображение к статье: Грушевый соус чили: необычный рецепт

Благодаря грушам соус имеет сладковатый вкус, а перец придаст ему насыщенный аромат Пикантный соус из острого перца, болгарского перца, с грушей непременно удивит ваших гостей. Он отлично сочетается с сыром, подойдет к мясу, рыбе, овощам или закускам.

Рецепт

Ингредиенты:

  • груши - 500 г

  • болгарский перец - 250 г

  • острый перец чили - 2 шт.

  • сахар - 100 г

  • соль - 1 ч. л.

  • уксус 9% - 50 мл.

Приготовление:

  • Груши помойте, удалите сердцевину и нарежьте на небольшие кубики.

  • Болгарский перец очистите от семян и плодоножек, нарежьте на средние кусочки.

  • Перец острый нарежьте колечками.

  • В кастрюлю выложите груши, перец болгарский, перец острый, всыпьте сахар, соль, влейте уксус, перемешайте и оставьте на 30 минут. Поставьте кастрюлю на средний огонь, доведите до кипения, варите десять минут, затем измельчите погружным блендером до однородности.

  • Отправьте кастрюлю снова на огонь и варите 15 минут, периодически помешивая, пока соус не загустеет.

  • Разлейте по баночкам, остудите и отправьте в холодильник.

Такой соус можно заготовить на зиму, для этого его нужно разлить в стерилизованные баночки, плотно закрыть и хранить в прохладном месте.

Читайте нас также:
#еда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Больше шансов на удачное замужество: 3 типа женщин, которые всегда будут привлекать мужчин
Изображение к статье: Почему лицо «сползает» вниз — и как вернуть ему форму
Изображение к статье: Тяжёлое зимнее одеяло: обнимашки от самой природы или ключ к идеальному сну?
Изображение к статье: Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас: как звёздный дуэт спустя 25 лет дождался рождения дочери

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Многие покупатели направили свои взоры на секонд-хэнды. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: НАТО проведет в Латвии небывалый по масштабам эксперимент
Техно
1
Изображение к статье: Врачи, которым запретили практиковать в Финляндии, работают в Латвии - так можно?
Наша Латвия
Изображение к статье: Роботов-гуманоидов обрекли на провал
Техно
Изображение к статье: МИД Литвы вызвал представителя посольства Беларуси
В мире
Изображение к статье: Названы имена пяти кандидатов на должность главы Федрезерва США
Бизнес
Изображение к статье: Многие покупатели направили свои взоры на секонд-хэнды. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: НАТО проведет в Латвии небывалый по масштабам эксперимент
Техно
1
Изображение к статье: Врачи, которым запретили практиковать в Финляндии, работают в Латвии - так можно?
Наша Латвия

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео