Благодаря грушам соус имеет сладковатый вкус, а перец придаст ему насыщенный аромат Пикантный соус из острого перца, болгарского перца, с грушей непременно удивит ваших гостей. Он отлично сочетается с сыром, подойдет к мясу, рыбе, овощам или закускам.

Рецепт

Ингредиенты:

груши - 500 г

болгарский перец - 250 г

острый перец чили - 2 шт.

сахар - 100 г

соль - 1 ч. л.

уксус 9% - 50 мл.

Приготовление:

Груши помойте, удалите сердцевину и нарежьте на небольшие кубики.

Болгарский перец очистите от семян и плодоножек, нарежьте на средние кусочки.

Перец острый нарежьте колечками.

В кастрюлю выложите груши, перец болгарский, перец острый, всыпьте сахар, соль, влейте уксус, перемешайте и оставьте на 30 минут. Поставьте кастрюлю на средний огонь, доведите до кипения, варите десять минут, затем измельчите погружным блендером до однородности.

Отправьте кастрюлю снова на огонь и варите 15 минут, периодически помешивая, пока соус не загустеет.

Разлейте по баночкам, остудите и отправьте в холодильник.

Такой соус можно заготовить на зиму, для этого его нужно разлить в стерилизованные баночки, плотно закрыть и хранить в прохладном месте.