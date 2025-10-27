Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас подарили зрителям фигурного катания множество ярких эмоций. Их дуэт, выступавший за сборную Литвы, долгие годы был одним из самых любимых.

С каждым сезоном они приближались к вершинам мирового спорта и в итоге осознали, что хотят быть вместе не только на льду, но и в жизни, пишет spleten.net.

Повиласу пришлось немало времени добиваться расположения партнерши — Маргарита долго видела в нём лишь коллегу. Но красивые ухаживания и искреннее признание сделали своё дело: она открыла сердце для новых чувств.

Фигуристы прожили бок о бок больше четверти века. Однако их главной мечтой всегда оставалось родительство. И хотя годы шли, а заветные две полоски не появлялись, в конце концов судьба подарила им чудо: в 52 года Дробязко впервые стала мамой.

От случайного напарника до главной опоры

Познакомились они в ЦСКА. Для Ванагаса Маргарита сразу стала эталоном мастерства и стимулом к развитию, а вот сама фигуристка отнеслась к нему скептически, сочтя неопытным.

«Первая мысль, когда я его увидела, была: “Боже, что это за танцор? ” Но оказалось, что Повилас очень способный — всё хватал на лету. Думаю, это от мамы: она была многократной чемпионкой Литвы», — вспоминала Дробязко.

После распада Союза пара получила возможность выступать под литовским флагом. Для Повиласа это было делом чести, а Маргарита воспринимала шаг более спокойно.

Первые серьёзные результаты пришли только спустя десятилетие: на рубеже 1999–2000 годов они впервые поднялись на пьедесталы чемпионатов Европы и мира. Золото так и осталось мечтой, но для зрителей они уже тогда были одними из самых ярких фигуристов.

Пятая Олимпиада — в Турине — стала завершающей точкой в их спортивной карьере. Но любовь публики никуда не исчезла: дуэт успешно продолжил работу в шоу и на телевидении. На льду и в жизни Ванагас превратился для Маргариты в самую надёжную опору.

От ревности до признания

В личной жизни у них всё складывалось не так просто. Маргарита была темпераментной, любила шумные компании и переживала бурные романы, а Повилас тяготел к спокойствию. Однако рассказы о её увлечениях порой вызывали у него ревность.

В 1998 году он решился открыть ей свои чувства. Маргарите понадобился целый год, чтобы понять, что именно этот человек — её судьба. Страсти в их романе было немного, зато взаимного уважения и доверия хватало с избытком. С тех пор они вместе уже более 25 лет.

Свадьба, годы ожиданий и долгожданное материнство

После признания дело дошло до свадьбы — венчание стало важным моментом в их истории. Но тема детей долго оставалась болезненной.

«Почти все задавали один и тот же вопрос: когда будут дети? Иногда спрашивают грубо, в лоб. Я даже как-то сказала в интервью, что могла бы усыновить. И тут же на меня посыпались вопросы: “А сама рожать не хочешь? ” Конечно, хочу. Дети даются богом», — делилась Дробязко.

И вот чудо случилось: в 2024 году 52-летняя Маргарита забеременела. Несмотря на возраст, она находилась в отличной форме, а Повилас окружил её заботой.

В декабре того же года на свет появилась их долгожданная дочь, которую назвали редким именем Николина.

Роды прошли легко, и уже через месяц молодая мама вернулась к тренировкам, совмещая работу в шоу с материнскими обязанностями.

Николина — маленькая любимица семьи

Появление девочки стало радостью не только для её родителей, но и для их друзей, коллег и поклонников. Счастливые мама и папа не скрывают малышку от публики.

Светловолосая и улыбчивая Николина уже завоевала любовь зрителей: фотографии и видео с её первыми шагами, улыбками и милыми жестами Маргарита охотно делится в соцсетях. Посты неизменно собирают массу тёплых комментариев.

В декабре малышке исполнится год, и поклонники с нетерпением ждут новых снимков наследницы одного из самых красивых дуэтов в истории фигурного катания.