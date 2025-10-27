Новые продукты, увлекательные конкурсы, выступления выдающихся парикмахеров, демонстрации косметических процедур и актуальные новинки в области красоты на экспозиции, конференциях и семинарах – все это с 31 октября по 2 ноября на Кипсале предложит выставка Baltic Beauty 2025, которая в этом году отмечает свое 20-летие!

Для привлекательного лица и тела

Предложения клиник красоты, актуальные продукты, услуги салонов и спа, а также различные аппаратные технологии, от косметики для ухода за лицом до перманентного макияжа, от наращивания ногтей до новейших аппаратных процедур - все это в зале «Мир красоты лица и тела». Кстати, в этом году будет представлена обширная зона аппаратуры и профессиональной косметики! На Кипсале впервые можно будет познакомиться с итальянским лидером в области проектирования и производства профессионального эстетического оборудования и медицинских приборов Ozone Cosmetics Medinat, с продукцией производителя лазерного и эстетического оборудования Miramhoo (Китай), популярным итальянским брендом косметики для лица Shape Cosmetici и др. Воспользуйтесь возможностью опробовать новинки, проконсультироваться, вдохновиться и сделать покупки! На выставке каждый найдет что-то полезное для себя – как профессионалы отрасли, так и просто интересующиеся.

Для красивых волос

В зале «Мир красоты волос» можно будет найти профессиональную и косметику широкого потребления, инструменты для профессионалов, аксессуары и оборудование для парикмахерских салонов. Посетители смогут проконсультироваться с парикмахерами и посмотреть виртуозные демонстрации мастеров мирового класса и последние коллекции причесок. Впервые на Baltic Beauty свою новинку – революционное устройство «два в одном», которое усиливает окрашивание и осуществляет естественную реконструкцию волос, представит итальянская компания Puro. Продукты для парикмахеров предложат итальянские компании Orising – Myosotis, Blue Up origin и другие участники выставки. Специальный гость – всемирно известный стилист, художник по волосам, парикмахер знаменитостей Мего Айвазян – продемонстрирует свое мастерство на стенде CHI.

Не забыли и о тех, кто любит красивые аксессуары – на выставке будет представлена секция аксессуаров «Мир украшений».

Участники из 18 стран

Новейшие и инновационные продукты и услуги для широкого потребления и профессионального ухода будут представлены на Кипсале более чем 340 компаниями из 18 стран мира. Среди участников – такие известные латвийские бренды, как GMT, Norden Cosmetic, Labrains, Silvanols, Kermen, а также всемирно признанная и отмеченная на престижных форумах косметика для ухода за лицом AB BIO® Absolute Youth. Впервые на Baltic Beauty – новый латвийский косметический бренд Iluris Lab, специализирующийся на высококачественных продуктах по уходу за кожей, а также популярная за рубежом косметика, которая наконец-то появилась на нашем рынке, в том числе итальянский бренд Shape Cosmetici и многие другие.

Инновационные продукты

Впервые на выставке самые инновационные продукты будут отмечены премией Baltic Beauty Awards 2025. Если вы хотите быть в курсе самых выдающихся открытий, следите за новостями! Уже 31 октября в 12:00 мы узнаем победителей!

Захватывающие конкурсы

Увлекательные мероприятия на трех сценах будут проходить все дни выставки! Более 40 профессиональных конкурсов для парикмахеров, визажистов, мастеров перманентного макияжа, маникюра, ресниц и бровей. Парикмахеры будут соревноваться в более чем 20 различных категориях и продемонстрируют свое оригинальное видение моды, создавая современный образ, необычные стрижки, изысканные прически для невест, а также фантазийные укладки.

И это еще не все!

В этом году также будет очень обширная и интересная программа мероприятий для профессионалов – мастер-классы, семинары, шесть конференций, а также демонстрации массажа Baltic Massage Superstar Shine 2025. А 1 ноября в 12:00 состоится ценная для всех посетителей дискуссия «От современных тенденций в области красоты к проблемам здоровья в будущем», где профессионалы отрасли обсудят самые важные вопросы и ответят на вопросы. Все это с 31 октября по 2 ноября на Кипсале на крупнейшей в Балтии выставке красоты Baltic Beauty 2025. Подробнее: www.bt1.lv/bb

Время работы выставки:

31 октября – 1 ноября 11.00–20.00

2 ноября 11.00–17.00