Вся правда об овсянке: действительно ли она полезна на завтрак 0 282

Люблю!
Дата публикации: 27.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Вся правда об овсянке: действительно ли она полезна на завтрак

Ещё недавно овсяная каша считалась идеальным началом дня: заряд энергии, здоровый желудок и длительное чувство сытости. Но современные диетологи всё чаще ставят под сомнение, стоит ли начинать утро именно с овсянки.

В чём польза овсянки

Овсянка действительно содержит множество полезных веществ. Клетчатка помогает нормализовать работу пищеварения, биотин восполняет дефицит витаминов группы B, а антиоксиданты борются с воспалением и замедляют старение. Однако, как и у любого продукта, у овсянки есть нюансы, из-за которых она не всегда подходит в качестве ежедневного завтрака.

Почему овсянка не всегда полезна

1. Избыточный сахар

Главная проблема — каши быстрого приготовления. В них часто добавляют сахар и ароматизаторы с «ягодным» или «фруктовым» вкусом. Такие завтраки повышают калорийность, перегружают сердце и сосуды, а также способствуют набору лишнего веса.

2. Калорийные добавки

Даже если ты варишь овсянку сама, всё решают добавки. Сиропы, орехи, цукаты и сухофрукты делают блюдо вкуснее, но и значительно тяжелее. Они вызывают скачки сахара в крови — через час-другой после завтрака снова появляется чувство голода и усталость.

3. Недостаток белка

В тарелке овсянки — углеводы, в молоке или масле — жиры. А вот белков, необходимых для долгого насыщения и поддержания мышц, практически нет. Из-за этого такой завтрак не всегда сбалансирован.

Как сделать овсянку действительно полезной

Чтобы извлечь из овсянки максимум пользы, важно правильно её готовить.

  • Выбирай хлопья длительного приготовления — они содержат больше клетчатки и витаминов, чем быстрозавариваемые аналоги.
  • Избегай сладких каш в пакетиках, где часто присутствует сахар и сухое молоко.
  • Добавляй свежие ягоды или немного мёда вместо сахара и цукатов.
  • Комбинируй с белком — например, с яйцами, творогом или сыром. Это сделает завтрак более сытным и сбалансированным.

Источник: whoopee

Читайте нас также:
#здоровье #еда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео