Эстрогены и прогестерон — ключевые женские гормоны. Их избыток или дефицит может негативно сказаться на здоровье, внешнем виде и эмоциональном состоянии.

Признаки избытка эстрогена

Эстрогены контролируют менструальный цикл, здоровье костей, работу сердца и сосудов. Избыток гормона может возникнуть из-за лишнего веса, неправильного питания, алкоголя, неконтролируемого приема оральных контрацептивов или проблем с печенью.

Симптомы:

Вздутие живота

Гиперчувствительность молочных желез

Пониженное либидо

Странные уплотнения в груди

Сбой менструального цикла

Усиленный ПМС

Частые головные боли

Перепады настроения

Необоснованная тревожность

Набор веса, особенно в области талии, ягодиц и бедер

Выпадение волос, проблемы с ногтями

Снижение памяти

Постоянно холодные руки и ноги

Бессонница

Симптомы дефицита прогестерона

Прогестерон поддерживает репродуктивную систему, здоровье молочных желез, нормализует сахар в крови и давление, влияет на настроение и память. Его недостаток часто сопровождается:

Нерегулярными или отсутствующими менструациями

Резкими перепадами настроения

Депрессией

Ночной потливостью

Сухостью и дискомфортом в интимной области

Головными болями и мигренями

Если вы замечаете несколько из этих симптомов, стоит обратиться к гинекологу или эндокринологу для обследования и корректировки гормонального фона.