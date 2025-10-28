Baltijas balss logotype
20 признаков гормонального дисбаланса у женщин 0 244

Люблю!
Дата публикации: 28.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: 20 признаков гормонального дисбаланса у женщин

Эстрогены и прогестерон — ключевые женские гормоны. Их избыток или дефицит может негативно сказаться на здоровье, внешнем виде и эмоциональном состоянии.

Признаки избытка эстрогена

Эстрогены контролируют менструальный цикл, здоровье костей, работу сердца и сосудов. Избыток гормона может возникнуть из-за лишнего веса, неправильного питания, алкоголя, неконтролируемого приема оральных контрацептивов или проблем с печенью.

Симптомы:

  • Вздутие живота
  • Гиперчувствительность молочных желез
  • Пониженное либидо
  • Странные уплотнения в груди
  • Сбой менструального цикла
  • Усиленный ПМС
  • Частые головные боли
  • Перепады настроения
  • Необоснованная тревожность
  • Набор веса, особенно в области талии, ягодиц и бедер
  • Выпадение волос, проблемы с ногтями
  • Снижение памяти
  • Постоянно холодные руки и ноги
  • Бессонница

Симптомы дефицита прогестерона

Прогестерон поддерживает репродуктивную систему, здоровье молочных желез, нормализует сахар в крови и давление, влияет на настроение и память. Его недостаток часто сопровождается:

  • Нерегулярными или отсутствующими менструациями
  • Резкими перепадами настроения
  • Депрессией
  • Ночной потливостью
  • Сухостью и дискомфортом в интимной области
  • Головными болями и мигренями

Если вы замечаете несколько из этих симптомов, стоит обратиться к гинекологу или эндокринологу для обследования и корректировки гормонального фона.

#гормоны
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
