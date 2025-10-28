Эстрогены и прогестерон — ключевые женские гормоны. Их избыток или дефицит может негативно сказаться на здоровье, внешнем виде и эмоциональном состоянии.
Признаки избытка эстрогена
Эстрогены контролируют менструальный цикл, здоровье костей, работу сердца и сосудов. Избыток гормона может возникнуть из-за лишнего веса, неправильного питания, алкоголя, неконтролируемого приема оральных контрацептивов или проблем с печенью.
Симптомы:
- Вздутие живота
- Гиперчувствительность молочных желез
- Пониженное либидо
- Странные уплотнения в груди
- Сбой менструального цикла
- Усиленный ПМС
- Частые головные боли
- Перепады настроения
- Необоснованная тревожность
- Набор веса, особенно в области талии, ягодиц и бедер
- Выпадение волос, проблемы с ногтями
- Снижение памяти
- Постоянно холодные руки и ноги
- Бессонница
Симптомы дефицита прогестерона
Прогестерон поддерживает репродуктивную систему, здоровье молочных желез, нормализует сахар в крови и давление, влияет на настроение и память. Его недостаток часто сопровождается:
- Нерегулярными или отсутствующими менструациями
- Резкими перепадами настроения
- Депрессией
- Ночной потливостью
- Сухостью и дискомфортом в интимной области
- Головными болями и мигренями
Если вы замечаете несколько из этих симптомов, стоит обратиться к гинекологу или эндокринологу для обследования и корректировки гормонального фона.
