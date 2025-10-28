Инновационные подушечки для успокоения кожи, распыляемая маска для волос, средство для удаления кутикулы для тех, кто спешит, пудра для корней волос, гель для интимной зоны, мыло для формирования бровей – это лишь некоторые из новинок косметики, которые с 31 октября по 2 ноября на выставке Baltic Beauty 2025 можно будет не только посмотреть и попробовать, но и приобрести. Прежде чем отправиться на Кипсалу, предлагаем небольшой обзор некоторых новейших продуктов!

Косметический бренд, созданный в Риге

Впервые на Baltic Beauty будет латвийский косметический бренд Iluris Lab, который предлагает действительно широкий ассортимент продукции: пенку для очищения кожи лица, тоник и мицеллярную воду, кремы для лица и рук, сыворотки для тела, гели для душа и др. Произведенные в Латвии средства с натуральными активными ингредиентами. Остается только найти подходящее для себя!

Спрей-маска с мгновенным эффектом

Почти как скорая помощь для волос – многофункциональный спрей Professional By Fama WONDHER 20 For YOU. Это интенсивная распыляемая маска с мгновенным эффектом, которая восстанавливает поврежденные волосы, питает, увлажняет, облегчает расчесывание и защищает от высоких температур. И это еще не все – новый продукт придает волосам объем и блеск, продлевает стойкость прически и уменьшает пушение волос. Маска обладает антистатическим действием и приятным ароматом. Этот продукт будет представлен на выставке компанией OMSA.

Крем для кожи вокруг глаз с тройным действием

Французский косметический бренд Thalac представляет новинку — крем для глаз THALAC Eye Contour Treatment. Это средство с тройным эффектом, которое борется с отёками, мелкими морщинами и тёмными кругами под глазами. Профессиональный крем обогащён растительными экстрактами и пептидами, способствующими восстановлению упругости кожи и улучшению микроциркуляции.

Средства для увлажнения волос

Если у вас сухие и поврежденные волосы, которым требуется дополнительное увлажнение и питание, то продукты BIACRÈ Hyaluronic станут для вас спасением! Комплект BIACRÈ Hyaluronic (шампунь, бальзам, спрей) для полноценного ухода за волосами в домашних условиях на выставке презентует lieliskimati.lv. Средства обогащены гиалуроновой кислотой, растительным кератином и экстрактом органического овса. Содержат не менее 93 % натуральных ингредиентов и обеспечивают интенсивное увлажнение.

Косметика для лица из Италии с экстрактом улитки

В Латвии появился итальянский бренд Shape Cosmetici! В косметике для лица используются микрофильтрованная слизь улиток и другие высококачественные натуральные ингредиенты. Крем для глаз разглаживает морщины, осветляет, уменьшает мимические морщинки и помогает скрыть следы стресса. А молочко очищает кожу и одновременно делает ее мягкой, гладкой и увлажненной. И это еще не все — приходите и познакомьтесь с предложением на Baltic Beauty 2025 лично!

Концентрированные ампулы для лица anti-age из Кореи

Корейский профессиональный дермокосметический бренд Cell Fusion C представляет несколько новинок – Toning C Vita Shot Ampoule, концентрированные ампулы против старения, пигментации и с микроиглами, а также инновационные подушечки для успокоения кожи вокруг глаз Cica Cooling Pad. Коллекция косметики разработана с использованием новейших корейских биотехнологий, где каждый активный ингредиент выбран с учетом биодоступности, безопасности и видимого эффекта.

Восстанавливающий гель для интимной зоны

Инновационная линия эстетической косметики Neauvia Aesthetic Cosmeceuticals теперь пополнилась новым продуктом – специально разработанным гелем для интимной зоны Neauvia Rejuvenation Rose Gel. Он подходит даже для чувствительной кожи – глубоко увлажняет, улучшает упругость и эластичность кожи, придавая ей молодой, свежий вид. Ищите на стенде 3GW/Trīs Zelta Vaļi!

Десять преимуществ в одном спрее для волос

Многофункциональный спрей Beauty Experience 10 in 1 от Emmebi Italia с экстрактом улитки, кератином, маслом ши и витаминами A-D-E обладает 10 преимуществами. Он отлично увлажняет и восстанавливает поврежденные волосы, продлевает стойкость цвета и укладки, придает блеск и объем, защищает от высоких температур, предотвращает ломкость волос, облегчает расчесывание и устраняет пушение. Ищите этот продукт на стенде салона MARVINC!

Сыворотка для интенсивного увлажнения кожи лица

Сыворотка Pharmaceris A Hyaluro Sensibiotic обеспечивает многоуровневое, глубокое и интенсивное увлажнение кожи в течение до 11 часов. Пребиотическая формула SENSIBIOM восстанавливает баланс микробиоты кожи, помогая успокоить чрезмерно чувствительную кожу. Средство снимает раздражения, укрепляет, выравнивает и заметно улучшает упругость и эластичность кожи.

Пудра для корней волос

Это средство станет настоящим спасением, когда нужно замаскировать отросшие корни волос. Новая пудра Instant Retouch мгновенно выравнивает цвет. Она не только скрывает седые волосы или отросшие корни, но и придает объем. Кроме того, отлично подходит для выравнивания оттенка волос и усиления цвета прядей - кратковременный, но заметный эффект.

Средство для быстрого удаления кутикулы

Эстонская компания GlamLac представит инновационные продукты, которые пригодятся всем, кто хочет иметь идеально ухоженные ногти. Средство для удаления кутикулы Glamlac Reishi Elixir с ферментами, гиалуроновой кислотой, пробиотиками и экстрактом грибов рейши мягко растворяет кутикулу всего за 60 секунд – без раздражения и без необходимости обрезать. А молекулярный масляный карандаш Glamlac Nail Molecular Oil Pen обеспечивает глубокое питание ногтей и кутикулы витамином Е и натуральными маслами. Прекрасный аромат и простота в использовании!

Мыло для формирования бровей

Если хотите, чтобы ваши брови выглядели идеально, то Glamlashes Brow Styling Soap — это именно то, что вам нужно! Мыло идеально фиксирует форму бровей и сохраняет ее на протяжении всего дня.

И это еще не все! Участники Baltic Beauty 2025 подготовили действительно разнообразную линейку новинок! Британский бренд Bomb Cosmetic наполнит вашу ванную комнату радостными цветами и сказочными ароматами. Кстати, приближается Рождество, и эти красочные, веселые наборы обязательно пригодятся в качестве отличного подарка! CARELIKA представит инновационную систему микроигольной терапии, которая обеспечивает видимые результаты в восстановлении кожи, уменьшении пигментации и разглаживании морщин. В свою очередь, Justine R предложит новое поколение косметики для волос Okeanos с морскими водорослями, в том числе пудру Okeanos Volume Powder Vintage Bust Atlantic, которая придает объем даже тонким волосам и с ее помощью можно создать эффект взъерошенных волос. Новинка от Silvanols - продукт для похудения Det’x Slim, который теперь выпускается в удобных для использования пакетиках.

Самый масштабный праздник индустрии красоты в Балтии

С 31 октября по 2 ноября на Кипсале уже в 20-й раз пройдет крупнейшая в Прибалтике выставка красоты Baltic Beauty, на которой более 340 компаний из 18 стран представят новейшие косметические продукты, технологии, процедуры и методы работы. Наряду с экспозицией будут проходить конференции, профессиональные конкурсы, мастер-классы и семинары. Подробнее: www.bt1.lv/bb

Время работы выставки:

31 октября – 1 ноября 11.00–20.00

2 ноября 11.00–17.00