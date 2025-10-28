Многим знакома привычка несколько раз кипятить воду для приготовления напитков. Эксперты предупреждают: этого лучше не делать.
Основные причины
-
Накопление примесей При кипячении часть воды испаряется, а концентрация минеральных солей и других соединений увеличивается. Осадок на дне чайника содержит соли и модифицированные соединения водорода, которые со временем могут негативно сказаться на здоровье почек.
-
Изменение вкуса Повторное кипячение делает воду с металлическим или жжёным привкусом, что ухудшает вкус чая и кофе.
-
Образование вредных соединений Водопроводная вода содержит хлор. При кипячении он может взаимодействовать с органическими веществами, образуя потенциально канцерогенные соединения.
Рекомендации
- Каждый раз использовать свежую воду.
- В термос или кружку сначала положить ингредиенты, затем залить водой и дать жидкости «вдохнуть» кислород 2–3 минуты.
- Не доливать свежую воду в остатки уже кипячёной.
- Перед кипячением дайте водопроводной воде отстояться несколько часов в эмалированной емкости.
