Быстрый и вкусный картофельный пирог. Если вы ещё не пробовали, давайте сделаем его вместе!

Ингредиенты (на форму 24 -26см)

Для основы:

картофель (в мундире) — 700-800 г соль чёрный перец — по вкусу паприка масло сливочное или растительное — 1 ст. л.

Для начинки:

куриное филе (варёное) — 300 г лук репчатый — 1-2 шт. помидоры — 2 шт. (≈ 250 г) сыр твёрдый ( гауда, моцарелла) — 150 г масло растительное — 1 ст. л. соль, перец — по вкусу для заливки: яйца — 2 шт. сливки 15-20 %— 200 мл сыр (для заливки) — 50 г • щепотка соли щепотка мускатного ореха (по желанию)

Приготовление основы

Картофель отварите в мундире до мягкости. Форму для запекания смажьте растительным маслом, выложите в неё картофель и разомните толкушкой прямо с кожурой. Сформируйте плотное дно и бортики примерно 2 см толщиной. Диаметр моей формы — 26 см. Все точные ингредиенты и их количество можно найти в описании под видео.

Добавьте к картофелю соль, молотый чёрный перец и паприку — ориентируйтесь на свой вкус. Отправьте форму в разогретую до 190–200 °C духовку на 20 минут, чтобы основа слегка подрумянилась и стала плотнее.

Приготовление начинки

В миске взбейте два яйца, стакан сливок (10–15%), добавьте ложку сметаны и половину натертого сыра. Посолите по вкусу и хорошо перемешайте венчиком.

Сборка пирога

На запечённую основу выложите начинку: обжаренный лук, отварное куриное филе, нарезанное кусочками, и помидоры (черри или обычные — по вашему выбору). Сверху залейте яично-сливочной смесью и посыпьте оставшимся сыром.

Выпекайте пирог около 40 минут при температуре 180–190 °C, пока верх не станет золотистым.

Подача и впечатления

Готовый пирог немного остудите, затем аккуратно разрежьте и подавайте. Получается вкусно, сытно и ароматно — по сути, это скорее запеканка, чем пирог. Да, блюдо требует времени и усилий, но результат того стоит.

Приятного аппетита, отличного настроения и удовольствия от процесса приготовления.