Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Готовьте сразу два: этот картофельный пирог исчезает со стола мгновенно! 0 365

Люблю!
Дата публикации: 29.10.2025
Mediasole
Изображение к статье: Готовьте сразу два: этот картофельный пирог исчезает со стола мгновенно!

Быстрый и вкусный картофельный пирог. Если вы ещё не пробовали, давайте сделаем его вместе!

Ингредиенты (на форму 24 -26см)

Для основы:

картофель (в мундире) — 700-800 г соль чёрный перец — по вкусу паприка масло сливочное или растительное — 1 ст. л.

Для начинки:

куриное филе (варёное) — 300 г лук репчатый — 1-2 шт. помидоры — 2 шт. (≈ 250 г) сыр твёрдый ( гауда, моцарелла) — 150 г масло растительное — 1 ст. л. соль, перец — по вкусу для заливки: яйца — 2 шт. сливки 15-20 %— 200 мл сыр (для заливки) — 50 г • щепотка соли щепотка мускатного ореха (по желанию)

Приготовление основы

Картофель отварите в мундире до мягкости. Форму для запекания смажьте растительным маслом, выложите в неё картофель и разомните толкушкой прямо с кожурой. Сформируйте плотное дно и бортики примерно 2 см толщиной. Диаметр моей формы — 26 см. Все точные ингредиенты и их количество можно найти в описании под видео.

Добавьте к картофелю соль, молотый чёрный перец и паприку — ориентируйтесь на свой вкус. Отправьте форму в разогретую до 190–200 °C духовку на 20 минут, чтобы основа слегка подрумянилась и стала плотнее.

Приготовление начинки

В миске взбейте два яйца, стакан сливок (10–15%), добавьте ложку сметаны и половину натертого сыра. Посолите по вкусу и хорошо перемешайте венчиком.

Сборка пирога

На запечённую основу выложите начинку: обжаренный лук, отварное куриное филе, нарезанное кусочками, и помидоры (черри или обычные — по вашему выбору). Сверху залейте яично-сливочной смесью и посыпьте оставшимся сыром.

Выпекайте пирог около 40 минут при температуре 180–190 °C, пока верх не станет золотистым.

Подача и впечатления

Готовый пирог немного остудите, затем аккуратно разрежьте и подавайте. Получается вкусно, сытно и ароматно — по сути, это скорее запеканка, чем пирог. Да, блюдо требует времени и усилий, но результат того стоит.

Приятного аппетита, отличного настроения и удовольствия от процесса приготовления.

Читайте нас также:
#кулинарные рецепты
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Стоит ли брать маму с собой в поездку, если еду одна, а она тоже хочет
Изображение к статье: Обычный витамин D может замедлить старение на клеточном уровне — исследование
Изображение к статье: Шторы, которые выдают отсутствие вкуса: 5 ошибок, которые вы не замечаете
Изображение к статье: 5 признаков того, что ваш дом отражает низкую самооценку

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Дефицит микросхем в автопроме Европы стал критическим: конвейеры на грани остановки – ACEA
Техно
Изображение к статье: Правительство доживает последние дни? «Прогрессивные» рисуют мрачный сценарий Эксклюзив!
Политика
1
Изображение к статье: 3I/ATLAS, чьё сближение с Землёй ожидается 19 декабря -комета или инопланетный корабль?
Техно
1
Изображение к статье: В Индии запустят производство пассажирских самолетов – российских
Техно
Изображение к статье: ЕС заключил с Украиной новое соглашение по сельскому хозяйству
В мире
Изображение к статье: В мире впервые появилась компанией стоимостью в 5 триллионов долларов США
Бизнес
Изображение к статье: Дефицит микросхем в автопроме Европы стал критическим: конвейеры на грани остановки – ACEA
Техно
Изображение к статье: Правительство доживает последние дни? «Прогрессивные» рисуют мрачный сценарий Эксклюзив!
Политика
1
Изображение к статье: 3I/ATLAS, чьё сближение с Землёй ожидается 19 декабря -комета или инопланетный корабль?
Техно
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео