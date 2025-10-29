Этот необычный соус сочетает сладость груш с остротой перца и станет ярким акцентом к мясу, рыбе, овощам или закускам.
Ингредиенты
- Груши — 500 г
- Болгарский перец — 250 г
- Острый перец чили — 2 шт.
- Сахар — 100 г
- Соль — 1 ч. л.
- Уксус 9% — 50 мл
Приготовление
- Груши вымойте, удалите сердцевину и нарежьте кубиками.
- Болгарский перец очистите от семян и плодоножек, нарежьте средними кусочками.
- Острый перец нарежьте колечками.
- В кастрюлю сложите груши, перцы, добавьте сахар, соль и уксус. Перемешайте и оставьте на 30 минут.
- Поставьте кастрюлю на средний огонь, доведите до кипения и варите 10 минут.
- Измельчите содержимое блендером до однородности.
- Верните на огонь и варите еще 15 минут, периодически помешивая, пока соус не загустеет.
- Разлейте по баночкам, остудите и храните в холодильнике.
Советы
Соус отлично хранится на зиму: разлейте в стерилизованные баночки, плотно закройте и храните в прохладном месте.
