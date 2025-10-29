Baltijas balss logotype
Грушевый соус чили: сладко-острая идея для кухни 0 74

Люблю!
Дата публикации: 29.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Грушевый соус чили: сладко-острая идея для кухни

Этот необычный соус сочетает сладость груш с остротой перца и станет ярким акцентом к мясу, рыбе, овощам или закускам.

Ингредиенты

  • Груши — 500 г
  • Болгарский перец — 250 г
  • Острый перец чили — 2 шт.
  • Сахар — 100 г
  • Соль — 1 ч. л.
  • Уксус 9% — 50 мл

Приготовление

  1. Груши вымойте, удалите сердцевину и нарежьте кубиками.
  2. Болгарский перец очистите от семян и плодоножек, нарежьте средними кусочками.
  3. Острый перец нарежьте колечками.
  4. В кастрюлю сложите груши, перцы, добавьте сахар, соль и уксус. Перемешайте и оставьте на 30 минут.
  5. Поставьте кастрюлю на средний огонь, доведите до кипения и варите 10 минут.
  6. Измельчите содержимое блендером до однородности.
  7. Верните на огонь и варите еще 15 минут, периодически помешивая, пока соус не загустеет.
  8. Разлейте по баночкам, остудите и храните в холодильнике.

Советы

Соус отлично хранится на зиму: разлейте в стерилизованные баночки, плотно закройте и храните в прохладном месте.

Читайте нас также:
#еда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео