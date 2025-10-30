Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Какую специю нельзя добавлять в первые блюда, но даже опытные хозяйки ее используют 0 1191

Люблю!
Дата публикации: 30.10.2025
1001sovet
Изображение к статье: Какую специю нельзя добавлять в первые блюда, но даже опытные хозяйки ее используют

Даже самые опытные хозяйки иногда допускают ошибки, добавляя в первые блюда специи, которые совсем им не подходят. И хотя кажется, что аромат станет более насыщенным, результат часто оказывается обратным, вкус супа или борща становится острым, тяжелым и горьким. Профессиональные повара предупреждают: одна популярная специя может испортить даже идеальный бульон.

Это молотый черный перец, который многие считают универсальным. Однако его не рекомендуется добавлять в горячие первые блюда во время приготовления. Причина проста — при длительном кипении эта специя теряет свой аромат и дает горечь и неприятный привкус.

Повара объясняют, что эфирные масла, содержащиеся в черном перце, разрушаются под действием высокой температуры. Поэтому супы и борщи приобретают не приятную остроту, а резкий жгучий оттенок, который перебивает вкус овощей и мяса.

Когда и как правильно добавлять перец

Чтобы блюдо оставалось ароматным, черный перец нужно добавлять перед подачей блюда на стол. Также профессиональные повара советуют:

  • для бульонов и супов лучше использовать перец горошком, а не молотый;

  • класть его в начале варки, но вынимать после готовности во избежание горечи;

  • достаточно 2-3 горошин на кастрюлю.

Что можно добавить вместо черного перца

Чтобы придать блюду пикантность без горечи, попробуйте следующие альтернативы:

  • лавровый лист — придает аромат, но не меняет вкуса;

  • корень сельдерея и петрушки — делает бульон насыщенным;

  • сушеный чеснок и мускатный орех — придают нежную пряность.

Эти специи прекрасно сочетаются с овощами, мясом и крупами, не перебивая их природный вкус.

Читайте нас также:
#еда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
8
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Мода на загар: как безопаснее всего добиться красивого оттенка кожи
Изображение к статье: Ароматические свечи: безопасны или вредны для здоровья?
Изображение к статье: Стилист назвала 3 трендовых головных убора осени: как выбрать «свою модель»
Изображение к статье: Тыква с колбасками и острым соусом харисса: сытное осеннее блюдо в духовке

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: 8 приемов, которые мгновенно сделают интерьер спальни дороже
Люблю!
Изображение к статье: Драма Людмилы Артемьевой: алкоголизм мужа, потеря ребёнка и тайна, о которой она молчит
Lifenews
Изображение к статье: Польша задумалась о выходе из ЕС
В мире
2
Изображение к статье: Межзвездный объект 3I/ATLAS неожиданно изменился: никто не знает, что происходит
Техно
Изображение к статье: А по бокам-то все косточки. Русские? Иконка видео
Техно
1
Изображение к статье: Будьте осторожны на дорогах: по Латвии двинутся колонны военной техники НАТО
Наша Латвия
Изображение к статье: 8 приемов, которые мгновенно сделают интерьер спальни дороже
Люблю!
Изображение к статье: Драма Людмилы Артемьевой: алкоголизм мужа, потеря ребёнка и тайна, о которой она молчит
Lifenews
Изображение к статье: Польша задумалась о выходе из ЕС
В мире
2

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео