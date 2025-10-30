Подготовьте тыкву. Очистите её, удалите семена и нарежьте ломтиками. Выложите на противень, застеленный пергаментом или фольгой, и запекайте при 190–200 °C около 25 минут, пока она не станет мягкой.

Сделайте пюре. Переложите запечённую тыкву в миску и измельчите блендером до однородности.

Смешайте крем. Добавьте желтки, сливки, сахар, корицу и, при желании, ликёр амаретто. Взбейте венчиком до гладкой массы и процедите через сито.

Запекайте. Разлейте смесь по небольшим формочкам, установите их в глубокую форму, залейте кипятком до половины высоты форм и выпекайте при 160–170 °C около 30–35 минут.

Охладите. Полностью остудите при комнатной температуре, затем уберите в холодильник минимум на 4 часа (лучше — на ночь).