Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Нежный крем-брюле с тыквой и ароматом амаретто: уют осени в каждой ложке 0 129

Люблю!
Дата публикации: 30.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Нежный крем-брюле с тыквой и ароматом амаретто: уют осени в каждой ложке

Осень — идеальное время для душевных десертов. Этот крем-брюле сочетает сладость запечённой тыквы, мягкость сливок и изысканную миндальную нотку ликёра амаретто. Нежная текстура и карамельная корочка делают его настоящим украшением осеннего вечера.

Ингредиенты

  • Тыква (очищенная) — 250 г
  • Яичные желтки — 6 шт.
  • Сливки (33%) — 400 мл
  • Сахар — 120 г
  • Ликёр «Амаретто» — 60 мл (по желанию)
  • Корица молотая — по вкусу

Как приготовить

  1. Подготовьте тыкву. Очистите её, удалите семена и нарежьте ломтиками. Выложите на противень, застеленный пергаментом или фольгой, и запекайте при 190–200 °C около 25 минут, пока она не станет мягкой.

  2. Сделайте пюре. Переложите запечённую тыкву в миску и измельчите блендером до однородности.

  3. Смешайте крем. Добавьте желтки, сливки, сахар, корицу и, при желании, ликёр амаретто. Взбейте венчиком до гладкой массы и процедите через сито.

  4. Запекайте. Разлейте смесь по небольшим формочкам, установите их в глубокую форму, залейте кипятком до половины высоты форм и выпекайте при 160–170 °C около 30–35 минут.

  5. Охладите. Полностью остудите при комнатной температуре, затем уберите в холодильник минимум на 4 часа (лучше — на ночь).

  6. Создайте карамельную корочку. Перед подачей посыпьте сахаром и обожгите горелкой или подержите под грилем до золотистой корочки.

Совет

Такой крем-брюле можно заготовить впрок: разлейте его по стерилизованным баночкам и храните в прохладном месте. Он прекрасно подойдёт к кофе или бокалу сладкого вина.

Источник: gorodche

Читайте нас также:
#еда #рецепты
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Мода на загар: как безопаснее всего добиться красивого оттенка кожи
Изображение к статье: Ароматические свечи: безопасны или вредны для здоровья?
Изображение к статье: Стилист назвала 3 трендовых головных убора осени: как выбрать «свою модель»
Изображение к статье: Тыква с колбасками и острым соусом харисса: сытное осеннее блюдо в духовке

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: 8 приемов, которые мгновенно сделают интерьер спальни дороже
Люблю!
Изображение к статье: Драма Людмилы Артемьевой: алкоголизм мужа, потеря ребёнка и тайна, о которой она молчит
Lifenews
Изображение к статье: Польша задумалась о выходе из ЕС
В мире
2
Изображение к статье: Межзвездный объект 3I/ATLAS неожиданно изменился: никто не знает, что происходит
Техно
Изображение к статье: А по бокам-то все косточки. Русские? Иконка видео
Техно
1
Изображение к статье: Будьте осторожны на дорогах: по Латвии двинутся колонны военной техники НАТО
Наша Латвия
Изображение к статье: 8 приемов, которые мгновенно сделают интерьер спальни дороже
Люблю!
Изображение к статье: Драма Людмилы Артемьевой: алкоголизм мужа, потеря ребёнка и тайна, о которой она молчит
Lifenews
Изображение к статье: Польша задумалась о выходе из ЕС
В мире
2

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео