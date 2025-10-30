Осень — идеальное время для душевных десертов. Этот крем-брюле сочетает сладость запечённой тыквы, мягкость сливок и изысканную миндальную нотку ликёра амаретто. Нежная текстура и карамельная корочка делают его настоящим украшением осеннего вечера.
Ингредиенты
- Тыква (очищенная) — 250 г
- Яичные желтки — 6 шт.
- Сливки (33%) — 400 мл
- Сахар — 120 г
- Ликёр «Амаретто» — 60 мл (по желанию)
- Корица молотая — по вкусу
Как приготовить
-
Подготовьте тыкву. Очистите её, удалите семена и нарежьте ломтиками. Выложите на противень, застеленный пергаментом или фольгой, и запекайте при 190–200 °C около 25 минут, пока она не станет мягкой.
-
Сделайте пюре. Переложите запечённую тыкву в миску и измельчите блендером до однородности.
-
Смешайте крем. Добавьте желтки, сливки, сахар, корицу и, при желании, ликёр амаретто. Взбейте венчиком до гладкой массы и процедите через сито.
-
Запекайте. Разлейте смесь по небольшим формочкам, установите их в глубокую форму, залейте кипятком до половины высоты форм и выпекайте при 160–170 °C около 30–35 минут.
-
Охладите. Полностью остудите при комнатной температуре, затем уберите в холодильник минимум на 4 часа (лучше — на ночь).
-
Создайте карамельную корочку. Перед подачей посыпьте сахаром и обожгите горелкой или подержите под грилем до золотистой корочки.
Совет
Такой крем-брюле можно заготовить впрок: разлейте его по стерилизованным баночкам и храните в прохладном месте. Он прекрасно подойдёт к кофе или бокалу сладкого вина.
