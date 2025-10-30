Любите соленую рыбу? Иногда тянет на хлеб с маслом? Или вам очень хочется жареного мяса? Такие вкусовые перекосы могут быть сигналом, что с вашим телом что-то не так.
Питайтесь разнообразно, и все потребности организма будут закрыты, а вас не потянет ни на что странное! А мы укажем на конкретные продукты, которые помогут вам справиться с вкусовыми зависимостями.
Если тянет на сладкое
-
Ту энергию, которую ваш организм пытается получит от быстрых углеводов, замените сложными углеводами: кашами, макаронами твёрдых сортов, фруктами;
-
Дефицит хрома устраните рыбой (тунцом, горбушей, камбалой, треской), брокколи, виноградом, сыром, курицей, говяжьей печенью;
-
Недостаток фосфора восполните курицей, говядиной, печенью, рыбой, яйцами, орехами, бобовыми;
-
Триптофан ищите в сыре, печени, изюме, шпинате.
Если тянет на соленое
-
Дефицит хлоридов восполните рыбой, молоком, орехами, семечками;
-
Недостаток электролитов (натрия, кальция, калия, хлорида, магния) устраните шпинатом, индейкой, картофелем, бобами, авокадо, апельсинами, клубникой и бананами;
Соль притягивает воду, и желанием съесть что-нибудь солененькое организм может сигнализировать о нехватке обычной чистой воды.
Если вам хочется кислого
-
Значит, дефицит витамина С восполните десертами с черной смородиной, клубникой, напитками с шиповником, блюдами с фасолью, редькой, квашеной капустой, луком, киви;
-
Недостаток магния компенсируйте нежареными орехами и семечками, бобовыми, ржаным хлебом, зеленой листовой зеленью.
Если вам хочется горького и острого
-
Дефицит азота компенсируйте животными и растительными белками (курица, яйца, говядина, нут, бобы, фасоль, соя);
-
Недостаток витаминов группы В в организме восполните цельнозерновыми продуктами, молочными продуктами, любым мясом, яйцами, рыбой, бобовыми, авокадо, темной листовой зеленью;
-
Потребность организма в жирных кислотах восполните сельдью, скумбрией, оливковым маслом.
Если хочется жирного
-
Недостаток кальция компенсируйте семенами и орехами, особенно кунжутом, любой рыбой, морковью, чесноком, капустой;
-
Дефицит жирорастворимых витаминов (А, D, Е и К) восполнните яичным желтком, рыбой, говяжьей печенью, печенью рыбы, сливочным маслом, салом, морковью, бобовыми, миндалем, арахисом, зелеными листовыми овощами, шпинатом, капустой, томатами.
Если хочется поджаренной, горелой еды
Так появляется потребность организма в энергии и медленных углеводах. Дайте ему фрукты, макароны из цельнозерновой муки, любую кашу.
Когда хочется мучного
-
Потребность тела в азоте восполните мясом, яйцами, бобовыми;
-
Дефицит жиров компенсируйте орехами и семечками, рыбой, салом.
Когда хочется шипучих и холодных напитков
Это значит, что вам не хватает кальция и марганца. Восполните их недостаток в рационе грецкими орехами, миндалем, орехами пекан, свеклой, брокколи, ананасом.
Если все время хочется кофе или чай
-
Значит, вам не хватает фосфора и серы. Ешьте клюкву, хрен, крестоцветные (белокочанная капуста, брокколи, цветная капуста);
-
Дефицит натрия компенсируйте обычной поваренной солью, яблочным уксусом (в качестве заправки);
-
При подтвержденной анализами анемии ешьте красное мясо, рыбу, птицу, морскую капусту, зеленые овощи.
Отдельные продукты
-
Если вы сумасшедший любитель сыра, то у вас может быть потребность в кальции и фосфоре;
-
Вас тянет на бананы? Тогда вам наверняка нужен калий;
-
Постоянно едите копчёности и колбасу — у вас нехватка насыщенных жиров;
-
Любите поесть арахис — так организм указывает на нехватку витаминов группы В;
-
Много сливочного масла в ваших бутербродах или кашах? Обратите внимание на нехватку жиров и витамина D;
-
Страсть к шоколаду расскажет о нехватке магния в организме;
-
Любовь к молоку, кисломолочным продуктам, творогу? Вам точно нужен кальций, аминокислоты триптофан, лизин и лейцин;
-
Желаете кисло-сладкие фрукты и ягоды — налегайте на продукты с витамином С, калием;
-
Вас особенно манит вишня? Вновь вам потребуется витамин С, железо, марганец, калий и медь.
