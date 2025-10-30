Любите соленую рыбу? Иногда тянет на хлеб с маслом? Или вам очень хочется жареного мяса? Такие вкусовые перекосы могут быть сигналом, что с вашим телом что-то не так.

Питайтесь разнообразно, и все потребности организма будут закрыты, а вас не потянет ни на что странное! А мы укажем на конкретные продукты, которые помогут вам справиться с вкусовыми зависимостями.

Если тянет на сладкое

Ту энергию, которую ваш организм пытается получит от быстрых углеводов, замените сложными углеводами: кашами, макаронами твёрдых сортов, фруктами;

Дефицит хрома устраните рыбой (тунцом, горбушей, камбалой, треской), брокколи, виноградом, сыром, курицей, говяжьей печенью;

Недостаток фосфора восполните курицей, говядиной, печенью, рыбой, яйцами, орехами, бобовыми;

Триптофан ищите в сыре, печени, изюме, шпинате.

Если тянет на соленое

Дефицит хлоридов восполните рыбой, молоком, орехами, семечками;

Недостаток электролитов (натрия, кальция, калия, хлорида, магния) устраните шпинатом, индейкой, картофелем, бобами, авокадо, апельсинами, клубникой и бананами;

Соль притягивает воду, и желанием съесть что-нибудь солененькое организм может сигнализировать о нехватке обычной чистой воды.

Если вам хочется кислого

Значит, дефицит витамина С восполните десертами с черной смородиной, клубникой, напитками с шиповником, блюдами с фасолью, редькой, квашеной капустой, луком, киви;

Недостаток магния компенсируйте нежареными орехами и семечками, бобовыми, ржаным хлебом, зеленой листовой зеленью.

Если вам хочется горького и острого

Дефицит азота компенсируйте животными и растительными белками (курица, яйца, говядина, нут, бобы, фасоль, соя);

Недостаток витаминов группы В в организме восполните цельнозерновыми продуктами, молочными продуктами, любым мясом, яйцами, рыбой, бобовыми, авокадо, темной листовой зеленью;

Потребность организма в жирных кислотах восполните сельдью, скумбрией, оливковым маслом.

Если хочется жирного

Недостаток кальция компенсируйте семенами и орехами, особенно кунжутом, любой рыбой, морковью, чесноком, капустой;

Дефицит жирорастворимых витаминов (А, D, Е и К) восполнните яичным желтком, рыбой, говяжьей печенью, печенью рыбы, сливочным маслом, салом, морковью, бобовыми, миндалем, арахисом, зелеными листовыми овощами, шпинатом, капустой, томатами.

Если хочется поджаренной, горелой еды

Так появляется потребность организма в энергии и медленных углеводах. Дайте ему фрукты, макароны из цельнозерновой муки, любую кашу.

Когда хочется мучного

Потребность тела в азоте восполните мясом, яйцами, бобовыми;

Дефицит жиров компенсируйте орехами и семечками, рыбой, салом.

Когда хочется шипучих и холодных напитков

Это значит, что вам не хватает кальция и марганца. Восполните их недостаток в рационе грецкими орехами, миндалем, орехами пекан, свеклой, брокколи, ананасом.

Если все время хочется кофе или чай

Значит, вам не хватает фосфора и серы. Ешьте клюкву, хрен, крестоцветные (белокочанная капуста, брокколи, цветная капуста);

Дефицит натрия компенсируйте обычной поваренной солью, яблочным уксусом (в качестве заправки);

При подтвержденной анализами анемии ешьте красное мясо, рыбу, птицу, морскую капусту, зеленые овощи.

Отдельные продукты