Это блюдо готовится на одном противне — не нужно отдельно обжаривать ингредиенты. Сезонная тыква и пикантная харисса делают его идеальным для семейного ужина.
Ингредиенты
Для тыквы с колбасками:
- 1 ч. л. семян фенхеля
- 1 ч. л. копченой паприки
- 1 ч. л. молотого тмина
- 2 ст. л. оливкового масла
- 1 ст. л. меда
- 1 ст. л. томатного пюре
- 1 ст. л. хариссы
- 8 копченых колбасок
- 2 красных луковицы, нарезанные дольками
- 1 большая мускатная тыква, очищенная и нарезанная ломтиками 2 см
- Небольшая горсть петрушки, мелко нарезанной
- Молодой картофель и зелень для подачи (по желанию)
Для хариссы:
- 300 г перца чили
- 3 зубчика чеснока
- 4 щепотки молотого кориандра
- 3 щепотки молотой зиры
- 3 щепотки соли
- 1-2 ст. л. оливкового масла
Приготовление
Тыква с колбасками:
- Разогрейте духовку до 200 °C.
- Смешайте фенхель, паприку, тмин, оливковое масло, мед, томатное пюре и хариссу в большой миске.
- Добавьте колбаски, лук и тыкву, аккуратно перемешайте, чтобы приправы равномерно покрыли все ингредиенты.
- Выложите смесь в форму для запекания и распределите ровным слоем.
- Запекайте 30–40 минут, периодически помешивая, пока ингредиенты не подрумянятся.
- Посыпьте петрушкой и подавайте с молодым картофелем и зеленью.
Харисса:
- Перец чили помойте и обсушите, семена оставьте.
- Чеснок очистите.
- В чаше блендера соедините перец, чеснок, кориандр, зиру и соль, перебейте до однородного состояния.
- Добавьте оливковое масло и перемешайте. Готовый соус храните в холодильнике.
