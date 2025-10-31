Baltijas balss logotype
Тыква с колбасками и острым соусом харисса: сытное осеннее блюдо в духовке

Дата публикации: 31.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Тыква с колбасками и острым соусом харисса: сытное осеннее блюдо в духовке

Это блюдо готовится на одном противне — не нужно отдельно обжаривать ингредиенты. Сезонная тыква и пикантная харисса делают его идеальным для семейного ужина.

Ингредиенты

Для тыквы с колбасками:

  • 1 ч. л. семян фенхеля
  • 1 ч. л. копченой паприки
  • 1 ч. л. молотого тмина
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 1 ст. л. меда
  • 1 ст. л. томатного пюре
  • 1 ст. л. хариссы
  • 8 копченых колбасок
  • 2 красных луковицы, нарезанные дольками
  • 1 большая мускатная тыква, очищенная и нарезанная ломтиками 2 см
  • Небольшая горсть петрушки, мелко нарезанной
  • Молодой картофель и зелень для подачи (по желанию)

Для хариссы:

  • 300 г перца чили
  • 3 зубчика чеснока
  • 4 щепотки молотого кориандра
  • 3 щепотки молотой зиры
  • 3 щепотки соли
  • 1-2 ст. л. оливкового масла

Приготовление

Тыква с колбасками:

  1. Разогрейте духовку до 200 °C.
  2. Смешайте фенхель, паприку, тмин, оливковое масло, мед, томатное пюре и хариссу в большой миске.
  3. Добавьте колбаски, лук и тыкву, аккуратно перемешайте, чтобы приправы равномерно покрыли все ингредиенты.
  4. Выложите смесь в форму для запекания и распределите ровным слоем.
  5. Запекайте 30–40 минут, периодически помешивая, пока ингредиенты не подрумянятся.
  6. Посыпьте петрушкой и подавайте с молодым картофелем и зеленью.

Харисса:

  1. Перец чили помойте и обсушите, семена оставьте.
  2. Чеснок очистите.
  3. В чаше блендера соедините перец, чеснок, кориандр, зиру и соль, перебейте до однородного состояния.
  4. Добавьте оливковое масло и перемешайте. Готовый соус храните в холодильнике.

Источник: 1001sovet

#еда #рецепты
Видео