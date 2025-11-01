Осень — идеальное время для жидких блюд: дни становятся прохладными, а организм требует согревающей и питательной пищи. Рецепты сытных и уютных супов, которые тебе захочется приготовить не один раз, собрали в статье.

Суп с клецками

Клецки делают этот суп сытным, а свежая зелень — ярким и ароматным.

Ингредиенты:

1,5 л наваристого куриного бульона; 300 г куриной грудки или бедра; 1 морковь; 1 лук репчатый; 1 картофель; 1 ст. л. растительного масла; пучок зелени; соль, перец по вкусу.

Для клецок:

1 яйцо; 100 г муки; 2 ст. л. сметаны; щепотка соли.

Как приготовить

Нарежь мясо небольшими кусочками и отвари в бульоне до готовности. Очищенные морковь и картофель нарежь кубиками и вместе с нашинкованным луком обжарь на растительном масле до золотистой корочки. Добавь овощи в бульон и оставь вариться на 10 минут.

Чтобы приготовить клецки, в миске взбей яйцо с щепоткой соли и сметаной. Постепенно всыпь муку и замешай мягкое тесто. Сформируй маленькие шарики и отправь их в кипящий суп. Через 5–7 минут, когда клецки всплывут, убери кастрюлю с огня.

В готовый суп добавь специи и мелко нарезанную зелень. Подавай с поджаренным хлебом, смазанным чесноком.

Суп-лазанья

Если любишь итальянскую кухню и кулинарные эксперименты, обязательно приготовь это блюдо. Ароматный суп можно подать даже к праздничному столу.

Ингредиенты:

1 л куриного или овощного бульона; 300 г куриного или говяжьего фарша; 1 лук репчатый; 1 морковь; 2 зубчика чеснока; 1 банка томатов в собственном соку; 100 мл сливок жирностью 10–15 %; 1 ст. л. оливкового масла; 50 г тертого сыра моцарелла; 4–5 листов лазаньи; пучок зелени; соль, перец по вкусу.

Как приготовить:

Нарежь лук и морковь мелкими кубиками, а чеснок — тонкими пластинками. Обжарь овощи на оливковом масле до мягкости и добавь к ним фарш. Подожди, пока мясо чуть подрумянится, затем посоли и поперчи по вкусу.

Переложи фарш с овощами в кастрюлю, влей томаты вместе с соком и немного бульона. Доведи массу до кипения и вари на среднем огне 7–10 минут. После добавь оставшийся бульон, томатный сок и сливки. Снова доведи суп по кипения.

Нарежь листы лазаньи на небольшие кусочки и добавь в суп. Вари, пока паста не станет мягкой. Посыпь суп тертым сыром и зеленью. Подавай с домашними сухарями.

Мексиканский кукурузный суп

Наваристый и с приятной остринкой суп — именно то, что нужно холодным осенним вечером.

Ингредиенты:

1 л овощного или куриного бульона; 300 г свежей или замороженной кукурузы; 1 лук репчатый; 1 морковь; 1 красный болгарский перец; 2 зубчика чеснока; 1 перец чили; 1 ч. л. молотой паприки; 1 ст. л. растительного масла; 100 мл сливок жирностью 10–15 %; пучок зелени; сок половинки лайма; соль, перец по вкусу.

Как приготовить:

Нарежь лук, морковь и болгарский перец мелкими кубиками, а чеснок и чили — тонкими пластинами. Обжарь овощи на растительном масле в кастрюле до мягкости. Затем всыпь к ним кукурузу и паприку.

Через пару минут влей бульон и доведи суп до кипения на среднем огне. Через 10–15 минут пюрируй массу блендером и добавь сливки. Потом перемешай и снова доведи до легкого кипения.

Перед подачей добавь в суп специи, сок лайма и свежую зелень.