Советы поваров помогут избежать ошибок и сделать блюда ароматными и сбалансированными.
Даже самые опытные хозяйки иногда допускают ошибки, добавляя в первые блюда специи, которые совсем им не подходят. И хотя кажется, что аромат станет более насыщенным, результат часто оказывается обратным, вкус супа или борща становится острым, тяжелым и горьким. Профессиональные повара предупреждают: одна популярная специя может испортить даже идеальный бульон.
Какую специю ни в коем случае нельзя добавлять в супы и борщи, но ее часто используют
Это молотый черный перец, который многие считают универсальным. Однако его не рекомендуется добавлять в горячие первые блюда во время приготовления. Причина проста — при длительном кипении эта специя теряет свой аромат и дает горечь и неприятный привкус.
Повара объясняют, что эфирные масла, содержащиеся в черном перце, разрушаются под действием высокой температуры. Поэтому супы и борщи приобретают не приятную остроту, а резкий жгучий оттенок, который перебивает вкус овощей и мяса.
Когда и как правильно добавлять перец
Чтобы блюдо оставалось ароматным, черный перец нужно добавлять перед подачей блюда на стол. Также профессиональные повара советуют:
-
для бульонов и супов лучше использовать перец горошком, а не молотый;
-
класть его в начале варки, но вынимать после готовности во избежание горечи;
-
достаточно 2-3 горошин на кастрюлю.
Что можно добавить вместо черного перца
Чтобы придать блюду пикантность без горечи, попробуйте следующие альтернативы:
-
лавровый лист — придает аромат, но не меняет вкуса;
-
корень сельдерея и петрушки — делает бульон насыщенным;
-
сушеный чеснок и мускатный орех — придают нежную пряность.
Эти специи прекрасно сочетаются с овощами, мясом и крупами, не перебивая их природный вкус.
