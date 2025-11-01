Baltijas balss logotype
Популярная специя, которая портит ваши супы - даже опытные хозяйки ошибаются 0 433

Дата публикации: 01.11.2025
1001sovet
Изображение к статье: Популярная специя, которая портит ваши супы - даже опытные хозяйки ошибаются
ФОТО: Freepik

Советы поваров помогут избежать ошибок и сделать блюда ароматными и сбалансированными.

Даже самые опытные хозяйки иногда допускают ошибки, добавляя в первые блюда специи, которые совсем им не подходят. И хотя кажется, что аромат станет более насыщенным, результат часто оказывается обратным, вкус супа или борща становится острым, тяжелым и горьким. Профессиональные повара предупреждают: одна популярная специя может испортить даже идеальный бульон.

Какую специю ни в коем случае нельзя добавлять в супы и борщи, но ее часто используют

Это молотый черный перец, который многие считают универсальным. Однако его не рекомендуется добавлять в горячие первые блюда во время приготовления. Причина проста — при длительном кипении эта специя теряет свой аромат и дает горечь и неприятный привкус.

Повара объясняют, что эфирные масла, содержащиеся в черном перце, разрушаются под действием высокой температуры. Поэтому супы и борщи приобретают не приятную остроту, а резкий жгучий оттенок, который перебивает вкус овощей и мяса.

Когда и как правильно добавлять перец

Чтобы блюдо оставалось ароматным, черный перец нужно добавлять перед подачей блюда на стол. Также профессиональные повара советуют:

  • для бульонов и супов лучше использовать перец горошком, а не молотый;

  • класть его в начале варки, но вынимать после готовности во избежание горечи;

  • достаточно 2-3 горошин на кастрюлю.

Что можно добавить вместо черного перца

Чтобы придать блюду пикантность без горечи, попробуйте следующие альтернативы:

  • лавровый лист — придает аромат, но не меняет вкуса;

  • корень сельдерея и петрушки — делает бульон насыщенным;

  • сушеный чеснок и мускатный орех — придают нежную пряность.

Эти специи прекрасно сочетаются с овощами, мясом и крупами, не перебивая их природный вкус.

#кулинарные рецепты
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео