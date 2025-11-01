Baltijas balss logotype
Суп-пюре из свеклы: привычные ингредиенты - новый вкус

Дата публикации: 01.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Суп-пюре из свеклы: привычные ингредиенты - новый вкус

Суп-пюре из свеклы — простой в приготовлении, не слишком калорийный, но при этом довольно сытный за счет густоты и картошки в составе. А еще он очень вкусный, в чем вы убедитесь, если приготовите блюдо по нашему рецепту. Никаких сложностей и с ингредиентами: в состав входят привычные свекла, морковка, картошка и лук с чесноком. Что касается сельдерея, свежий корень можно заменить измельченным сушеным (купите пакетик в супермаркете). Главное — сварить овощи до мягкости, чтобы текстура супа стала действительно нежной и бархатистой.

Ингредиенты

  • Вода 2 л

  • Свекла 500 г

  • Картофель 300 г

  • Лук репчатый 200 г

  • Сельдерей 50 г

  • Чеснок 2 зубчик(а)

  • Сливки 20% (средней жирности) 200 мл

  • Масло растительное рафинированное 2 ст.л.

  • Лимонный сок 2 ст.л.

  • Сахар 1 ч.л.

  • Зелень по вкусу

  • Соль по вкусу

  • Перец чёрный молотый по вкусу

  • Таблица мер и весов

Приготовление

  • Возьмите кастрюлю емкостью 3 л с толстыми стенками и дном – в ней составляющие удобно не только варить, но и жарить, что и требуется в нашем случае. Очистите картофель, свеклу, корень сельдерея и морковь. Тщательно вымойте.

  • Свеклу, морковь и корень сельдерея натрите. Картофель нарежьте маленькими кубиками. Переложите в миску с холодной водой и оставьте до использования. Очистите лук и зубчики чеснока. Мелко порубите и то, и другое.

  • Нагрейте в кастрюле масло. Добавьте лук. Жарьте до прозрачности. Выложите в кастрюлю свеклу, морковь и сельдерей. Помешивая, жарьте на небольшом огне 5 минут.

  • Влейте горячую воду. Приправьте лимонным соком и сахаром. Немного посолите. Варите на очень маленьком огне 20 минут. Добавьте картофель. Варите еще 15 минут.

  • Снимите горячий суп с плиты. Пробейте блендером, чтобы он приобрел пюреобразную консистенцию. Влейте сливки. Верните суп на огонь (небольшой, иначе пригорит). Постоянно перемешивая, нагрейте, чтобы суп почти закипел.

  • Приправьте суп-пюре из свеклы солью и черным перцем из мельницы — так будет ароматнее. Разлейте по порционным тарелкам. Посыпьте измельченной зеленью.

Кстати

Суп-пюре из свеклы можно приготовить в постном варианте. Для этого сливки следует заменить кокосовым молоком, а перед подачей компенсировать его сладковатый вкус большим количеством соли.

Совет

Суп-пюре из свеклы можно приготовить не со сливками, а со сметаной той же жирности. В этом случае при финальном нагревании следите, чтобы она не свернулась (постоянно помешивайте и ни в коему случае не кипятите).

