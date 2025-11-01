Суп-пюре из свеклы — простой в приготовлении, не слишком калорийный, но при этом довольно сытный за счет густоты и картошки в составе. А еще он очень вкусный, в чем вы убедитесь, если приготовите блюдо по нашему рецепту. Никаких сложностей и с ингредиентами: в состав входят привычные свекла, морковка, картошка и лук с чесноком. Что касается сельдерея, свежий корень можно заменить измельченным сушеным (купите пакетик в супермаркете). Главное — сварить овощи до мягкости, чтобы текстура супа стала действительно нежной и бархатистой.

Ингредиенты

Вода 2 л

Свекла 500 г

Картофель 300 г

Лук репчатый 200 г

Сельдерей 50 г

Чеснок 2 зубчик(а)

Сливки 20% (средней жирности) 200 мл

Масло растительное рафинированное 2 ст.л.

Лимонный сок 2 ст.л.

Сахар 1 ч.л.

Зелень по вкусу

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Таблица мер и весов

Приготовление

Возьмите кастрюлю емкостью 3 л с толстыми стенками и дном – в ней составляющие удобно не только варить, но и жарить, что и требуется в нашем случае. Очистите картофель, свеклу, корень сельдерея и морковь. Тщательно вымойте.

Свеклу, морковь и корень сельдерея натрите. Картофель нарежьте маленькими кубиками. Переложите в миску с холодной водой и оставьте до использования. Очистите лук и зубчики чеснока. Мелко порубите и то, и другое.

Нагрейте в кастрюле масло. Добавьте лук. Жарьте до прозрачности. Выложите в кастрюлю свеклу, морковь и сельдерей. Помешивая, жарьте на небольшом огне 5 минут.

Влейте горячую воду. Приправьте лимонным соком и сахаром. Немного посолите. Варите на очень маленьком огне 20 минут. Добавьте картофель. Варите еще 15 минут.

Снимите горячий суп с плиты. Пробейте блендером, чтобы он приобрел пюреобразную консистенцию. Влейте сливки. Верните суп на огонь (небольшой, иначе пригорит). Постоянно перемешивая, нагрейте, чтобы суп почти закипел.

Приправьте суп-пюре из свеклы солью и черным перцем из мельницы — так будет ароматнее. Разлейте по порционным тарелкам. Посыпьте измельченной зеленью.

Кстати

Суп-пюре из свеклы можно приготовить в постном варианте. Для этого сливки следует заменить кокосовым молоком, а перед подачей компенсировать его сладковатый вкус большим количеством соли.

Совет

Суп-пюре из свеклы можно приготовить не со сливками, а со сметаной той же жирности. В этом случае при финальном нагревании следите, чтобы она не свернулась (постоянно помешивайте и ни в коему случае не кипятите).