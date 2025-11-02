Кажется, что нет ничего проще, чем разбить пару яиц на сковородку. Но результат не всегда оправдывает ожидания: вместо воздушной массы блюдо часто получается жёстким. Чтобы приготовить идеальную яичницу, используйте эти советы.

Добавьте немного холодной воды

Несколько столовых ложек ледяной воды придадут яйцам бархатистую консистенцию. В процессе готовки вода превращается в пар и делает массу более воздушной. Некоторые повара используют газированную воду для усиления эффекта.

Готовьте на медленном огне

Даже обычную глазунью стоит жарить на минимальном огне, чтобы белок не потерял влагу и остался нежным. Для яичницы-болтуньи помешивайте её 10–15 минут, а затем сразу перекладывайте на тарелку.

Используйте молочные продукты

Молоко, сливки, сметана, майонез, масло или несколько сортов сыра делают яичницу более мягкой и вкусной. Их можно добавить как в яичную массу до жарки, так и после того, как яйца начнут схватываться на сковородке.

Добавляйте соусы и помидоры

Овощные соусы или рагу отлично дополняют яичницу. Лишнюю жидкость из банки лучше слить, а овощи можно слегка обжарить. Также подойдут свежие помидоры летом или вяленые зимой. Белый перец и немного сахара усиливают вкус.

Включайте мясо или морепродукты

Для сытного завтрака добавляйте бекон, ветчину, отварную куриную грудку, копчёную рыбу или креветки. Нарезайте ингредиенты мелко и добавляйте к яйцам, когда они почти приготовятся.

Кукурузный крахмал для текстуры

Смешайте столовую ложку молока с полторы чайных ложки крахмала до однородной массы и соедините с яйцами. Вылейте на сковородку и перемешайте один раз по часовой стрелке, когда начнёт пузыриться. Через минуту получится нежная болтунья.

Источник: stebel