Домашний плавленый сыр - это простой способ получить натуральный и полезный продукт без искусственных добавок. В результате вы получите нежную, однородную массу, которую можно намазать на хлеб или добавить к блюдам.
Плавленый сыр: легкий рецепт
Ингредиенты:
-
творог - 350 г (5%)
-
яйца - 2 шт.
-
сливочное масло - 60 г (82,5 %)
-
соль - 1 ч.л
-
сода - 1/2 ч.л
-
чеснок - 2-3 зубчика
-
пучок мелко рубленного укропа
Общее время приготовления - 20 мин и 1 час для настаивания в холодильнике.
Приготовление
-
Творог, яйца, масло, сливочное масло, соль и соду перебиваем в однородную пасту без комочков блендером.
-
Далее перекладываем в кастрюлю с толстым дном и ставим на маленький огонь.
-
Постоянно перемешивайте лопаткой, пока масса не станет жидкой.
-
После этого массу перелейте по креманкам, добавьте измельченный чеснок и укроп.
-
Поставьте в холодильник на час, чтобы масса застыла.
Оставить комментарий