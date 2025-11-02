Baltijas balss logotype
Рецепт домашнего плавленого сыра: больше не придется покупать

Люблю!
Дата публикации: 02.11.2025
1001sovet
Изображение к статье: Рецепт домашнего плавленого сыра: больше не придется покупать

Домашний плавленый сыр - это простой способ получить натуральный и полезный продукт без искусственных добавок. В результате вы получите нежную, однородную массу, которую можно намазать на хлеб или добавить к блюдам.

Плавленый сыр: легкий рецепт

Ингредиенты:

  • творог - 350 г (5%)

  • яйца - 2 шт.

  • сливочное масло - 60 г (82,5 %)

  • соль - 1 ч.л

  • сода - 1/2 ч.л

  • чеснок - 2-3 зубчика

  • пучок мелко рубленного укропа

Общее время приготовления - 20 мин и 1 час для настаивания в холодильнике.

Приготовление

  • Творог, яйца, масло, сливочное масло, соль и соду перебиваем в однородную пасту без комочков блендером.

  • Далее перекладываем в кастрюлю с толстым дном и ставим на маленький огонь.

  • Постоянно перемешивайте лопаткой, пока масса не станет жидкой.

  • После этого массу перелейте по креманкам, добавьте измельченный чеснок и укроп.

  • Поставьте в холодильник на час, чтобы масса застыла.

#еда
Редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

