Дата публикации: 03.11.2025
1001sovet
Идеально сваренное яйцо-пашот должно иметь жидкий желток и непрозрачный, застывший белок. В основном для варки яйца используют кипящую воду и кастрюлю, но можно быть и более простой способ.

Как оказалось, с помощью микроволновой печи можно сварить яйца, которые не будут хуже ресторанных стандартов. В частности профессиональный французский повар Джоэл Миэль поделился своим рецептом яиц-пашот в микроволновке "примерно за 45-60 секунд".

"С помощью этого метода я могу сварить два яйца быстрее, чем поджарить хлеб. Поскольку яйца готовятся с помощью микроволн и нагретой воды, процесс приготовления происходит двумя способами. Поэтому это быстро", - заверил он.

По его словам, если яйца свежие, то "вы увидите, что это работает удивительно". Если они уже не самые свежие, результаты могут получиться не всегда удачными, поэтому всегда стоит использовать самые свежие яйца.

Также повар советует достать яйца из холодильника за 30 минут до приготовления, чтобы они были комнатной температуры.

"Я использовал печь мощностью 1200 Вт. Возможно, сначала стоит начать с меньшей мощности, а затем увеличивать ее. Экспериментируйте, выключите печь и проверьте через 45 секунд, а затем продолжайте, чтобы не переварить яйца", - отметил Миэль.

Но нужно помнить, что слишком быстрое или длительное приготовление яйца в микроволновой печи может привести к тому, что оно взорвется!

Как приготовить яйцо-пашот в микроволновке

Сначала налейте полстакана воды комнатной температуры в чашку, которую можно поставить в микроволновую печь. Посолите воду и осторожно положите в чашку одно яйцо.

Затем поставьте чашку в микроволновую печь и готовьте примерно 45-60 секунд. Выньте чашку из микроволновой печи. С помощью столовой ложки вытащите яйцо и положите его на бумажное полотенце, а затем переложите на тарелку или кусок тоста.

#еда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
