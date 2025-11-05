Этот пирог с йогуртом нежный и вкусный. Воздушная, слегка влажная текстура, тонкий аромат кардамона и сочные кусочки слив, которые после выпечки становятся просто тающими во рту, — его стоит приготовить, чтобы порадовать гостей или побаловать себя.

Ингредиенты:

3 крупных сливы; ½ стакана рапсового или оливкового масла; 1 стакан жирного греческого йогурта без добавок; 1 стакан сахарного песка; 2 больших яйца; 1,5 ч. л. ванильного экстракта; ½ ч. л. кардамона; 2 стакана муки; 1,5 ч. л. разрыхлителя; 1 ч. л. соли.

Как приготовить:

Возьми большую миску и хорошенько взбей в ней масло с йогуртом, сахаром, яйцами и ванилью. Должна получиться гладкая воздушная масса. Добавь туда молотый кардамон, муку, разрыхлитель и щепотку соли. Аккуратно перемешай все лопаткой — не страшно, если останутся небольшие комочки, главное — не переусердствовать.

Подготовь форму для выпечки: застели ее пергаментом или слегка смажь маслом. Перелей тесто в форму и разровняй поверхность лопаткой. Теперь красиво разложи нарезанные дольками сливы по кругу — они украсят пирог и дадут потрясающий сочный вкус.

Отправь форму в разогретую духовку примерно на 50 минут. Он будет готов, когда станет золотистым, а зубочистка, вставленная в центр, будет выходить почти сухой — возможно, с парой крошек.

Достань пирог и дай ему немного остыть — так он лучше отстанет от формы. Подавай его с молоком, чаем или кофе.