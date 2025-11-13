Хочешь приготовить что-то быстрое, но не банальное? Рулет из лаваша — идеальный вариант: готовится за минуты, выглядит эффектно, а вариантов начинки столько, что каждый найдёт свой любимый вкус. Сохраняй подборку из 20 простых и вкусных идей!
- Крабовые палочки, варёное яйцо, тертый сыр, чеснок, зелень и немного майонеза.
- Творог с чесноком, зеленью, солью и ложкой майонеза.
- Творог, сыр, зелень, солёный огурчик и немного чеснока.
- Обжаренные шампиньоны с луком, плавленый сыр и зелень — можно добавить маринованный огурец для остроты.
- Слабосолёная красная рыба, свежий огурец и зелень.
- Адыгейский сыр, корейская морковь, зелень и майонез.
- Рыбные консервы в масле, тертый сыр и зелень.
- Варёный рис с яйцом, зеленью и майонезом.
- Ветчина, твёрдый сыр, свежий огурец, чеснок и майонез.
- Варёные яйца, корейская морковь, копчёная колбаса и майонез.
- Тертые морковь и огурец, копчёное мясо, зелень и майонез.
- Обжаренные лук и перец, кусочки курицы, солёный огурец, помидор и чеснок с майонезом.
- Обжаренный фарш, сыр, лук и сладкий перец.
- Тертая свекла, морковь, орехи, чеснок и майонез.
- Жареные грибы с луком, сыром, яйцами и зеленью.
- Сливочный сыр с мелко нарезанным луком, чесноком и перцем.
- Куриная печень, сливки, соль и перец — всё измельчить в пюре.
- Обжаренные баклажаны, перец, помидоры, лук и чеснок — всё измельчить в пасту.
- Креветки с мягким сливочным маслом и чесноком.
- Крабовые палочки, варёные яйца, сыр, майонез и зелень.
Совет: такие рулеты можно подавать сразу или немного охладить — тогда они режутся ровнее и выглядят аккуратнее.
Источник: Pomada.cc
Оставить комментарий