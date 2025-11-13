Хочешь приготовить что-то быстрое, но не банальное? Рулет из лаваша — идеальный вариант: готовится за минуты, выглядит эффектно, а вариантов начинки столько, что каждый найдёт свой любимый вкус. Сохраняй подборку из 20 простых и вкусных идей!