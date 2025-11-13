Baltijas balss logotype
20 начинок для лаваша, которые удивят гостей и выручат в любой ситуации 0 441

Люблю!
Дата публикации: 13.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: 20 начинок для лаваша, которые удивят гостей и выручат в любой ситуации

Хочешь приготовить что-то быстрое, но не банальное? Рулет из лаваша — идеальный вариант: готовится за минуты, выглядит эффектно, а вариантов начинки столько, что каждый найдёт свой любимый вкус. Сохраняй подборку из 20 простых и вкусных идей!

  1. Крабовые палочки, варёное яйцо, тертый сыр, чеснок, зелень и немного майонеза.
  2. Творог с чесноком, зеленью, солью и ложкой майонеза.
  3. Творог, сыр, зелень, солёный огурчик и немного чеснока.
  4. Обжаренные шампиньоны с луком, плавленый сыр и зелень — можно добавить маринованный огурец для остроты.
  5. Слабосолёная красная рыба, свежий огурец и зелень.
  6. Адыгейский сыр, корейская морковь, зелень и майонез.
  7. Рыбные консервы в масле, тертый сыр и зелень.
  8. Варёный рис с яйцом, зеленью и майонезом.
  9. Ветчина, твёрдый сыр, свежий огурец, чеснок и майонез.
  10. Варёные яйца, корейская морковь, копчёная колбаса и майонез.
  11. Тертые морковь и огурец, копчёное мясо, зелень и майонез.
  12. Обжаренные лук и перец, кусочки курицы, солёный огурец, помидор и чеснок с майонезом.
  13. Обжаренный фарш, сыр, лук и сладкий перец.
  14. Тертая свекла, морковь, орехи, чеснок и майонез.
  15. Жареные грибы с луком, сыром, яйцами и зеленью.
  16. Сливочный сыр с мелко нарезанным луком, чесноком и перцем.
  17. Куриная печень, сливки, соль и перец — всё измельчить в пюре.
  18. Обжаренные баклажаны, перец, помидоры, лук и чеснок — всё измельчить в пасту.
  19. Креветки с мягким сливочным маслом и чесноком.
  20. Крабовые палочки, варёные яйца, сыр, майонез и зелень.

Совет: такие рулеты можно подавать сразу или немного охладить — тогда они режутся ровнее и выглядят аккуратнее.

Источник: Pomada.cc

#еда #рецепты
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
