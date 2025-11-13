Это потрясающе вкусный, лёгкий и полезный салат. Сладкую свёклу, нежный сыр и свежую зелень идеально дополняет лимонно-горчичная заправка.
Ингредиенты
-
Свёкла 2–3 штуки
-
Грецкие орехи 1 горсть
-
Оливковое масло 3 ст. ложки
-
Лимонный сок 1¹⁄₂ ст. ложки
-
Сухая горчица ¹⁄₄ ч. ложки
-
Соль по вкусу
-
Молотый чёрный перец по вкусу
-
Рукола 1 пучок
-
Козий сыр 50–80 г
Приготовление
1․ Отварите свёклу до мягкости. На это уйдёт 1,5–2 часа. Можно запечь овощи в духовке: заверните каждый в фольгу и готовьте около одного часа при температуре 180 °C.
2․ Остудите, очистите и нарежьте кусочками.
3․ Орехи разломайте или порубите ножом и слегка подсушите на сухой сковороде.
4․ Взбейте венчиком или в закрытой баночке масло, лимонный сок, горчицу, соль и перец.
5․ Выложите на сервировочное блюдо руколу, сверху положите свёклу, орехи и кусочки сыра.
6․ Полейте салат подготовленной заправкой.
Оставить комментарий