Это потрясающе вкусный, лёгкий и полезный салат. Сладкую свёклу, нежный сыр и свежую зелень идеально дополняет лимонно-горчичная заправка.

Ингредиенты

Свёкла 2–3 штуки

Грецкие орехи 1 горсть

Оливковое масло 3 ст. ложки

Лимонный сок 1¹⁄₂ ст. ложки

Сухая горчица ¹⁄₄ ч. ложки

Соль по вкусу

Молотый чёрный перец по вкусу

Рукола 1 пучок

Козий сыр 50–80 г

Приготовление

1․ Отварите свёклу до мягкости. На это уйдёт 1,5–2 часа. Можно запечь овощи в духовке: заверните каждый в фольгу и готовьте около одного часа при температуре 180 °C.

2․ Остудите, очистите и нарежьте кусочками.

3․ Орехи разломайте или порубите ножом и слегка подсушите на сухой сковороде.

4․ Взбейте венчиком или в закрытой баночке масло, лимонный сок, горчицу, соль и перец.

5․ Выложите на сервировочное блюдо руколу, сверху положите свёклу, орехи и кусочки сыра.

6․ Полейте салат подготовленной заправкой.