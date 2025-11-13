Baltijas balss logotype
Готовим лёгкий салат со свёклой, орехами, руколой и козьим сыром

Люблю!
Дата публикации: 13.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Готовим лёгкий салат со свёклой, орехами, руколой и козьим сыром

Это потрясающе вкусный, лёгкий и полезный салат. Сладкую свёклу, нежный сыр и свежую зелень идеально дополняет лимонно-горчичная заправка.

Ингредиенты

  • Свёкла 2–3 штуки

  • Грецкие орехи 1 горсть

  • Оливковое масло 3 ст. ложки

  • Лимонный сок 1¹⁄₂ ст. ложки

  • Сухая горчица ¹⁄₄ ч. ложки

  • Соль по вкусу

  • Молотый чёрный перец по вкусу

  • Рукола 1 пучок

  • Козий сыр 50–80 г

Приготовление

1․ Отварите свёклу до мягкости. На это уйдёт 1,5–2 часа. Можно запечь овощи в духовке: заверните каждый в фольгу и готовьте около одного часа при температуре 180 °C.

2․ Остудите, очистите и нарежьте кусочками.

3․ Орехи разломайте или порубите ножом и слегка подсушите на сухой сковороде.

4․ Взбейте венчиком или в закрытой баночке масло, лимонный сок, горчицу, соль и перец.

5․ Выложите на сервировочное блюдо руколу, сверху положите свёклу, орехи и кусочки сыра.

6․ Полейте салат подготовленной заправкой.

#еда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
