Этот рецепт станет настоящей находкой для любителей выпечки с сыром и луком. Сочетание нежного теста и насыщенной сырной начинки делает этот пирог невероятно аппетитным. Попробуем приготовить?
Ингредиенты
Для теста:
-
Мука — 3 стакана;
-
Сметана — 250 г.;
-
Маргарин или масло — 250 г.;
-
Яйца — 2 шт. (один желток оставляем для смазки);
-
Сода — 0,5 ч.л., погашенная уксусом;
-
Щепотка соли.
Для начинки:
-
Плавленные сырки — 5 шт.
-
Лук репчатый — 2 крупные головки.
Как приготовить луковой пирог с плавлеными сырками
- Подготовка теста
Для начала займемся тестом. Соединяем в миске сметану, размягченный маргарин (или масло), одно целое яйцо и один белок от второго яйца. Добавляем щепотку соли и соду, предварительно погашенную уксусом. Постепенно вводим муку и замешиваем мягкое, эластичное тесто. Чтобы оно лучше раскатывалось и не липло к рукам, убираем его в холодильник минимум на полчаса.
- Начинка
Пока тесто отдыхает, подготовим начинку. Сырки лучше заранее охладить в морозильной камере минут 15–20 — тогда их будет легче натирать на терке. Натираем охлажденные сырки на крупной терке. Лук очищаем, мелко режем и обжариваем до золотистого цвета на сковороде с небольшим количеством растительного масла. Посыпаем солью и перцем по вкусу. После охлаждения смешиваем обжаренный лук с натертыми сырками.
- Формирование пирога
Достав тесто из холодильника, делим его на две неравные части: одна должна быть немного больше другой. Большую часть раскатываем и выкладываем в смазанную маслом форму, формируя небольшие бортики. Выкладываем на тесто начинку равномерным слоем.
Раскатываем меньшую часть теста и аккуратно накрываем ею пирог сверху. Края хорошо защипываем, чтобы начинка не вытекла. Вилкой делаем несколько проколов на поверхности пирога — это поможет выйти пару и предотвратит вздутие теста.
- Выпечка
Верх пирога смазываем оставшимся яичным желтком — это придаст блюду красивый золотистый оттенок после запекания. Отправляем пирог в разогретую до 180°C духовку примерно на час. Время готовки зависит от особенностей вашей духовки, так что проверяйте готовность деревянной шпажкой или зубочисткой.
- Финальный штрих
Готовый пирог достаем из духовки и даем ему немного остыть перед подачей. Луковой пирог с плавлеными сырками По желанию можно украсить свежей зеленью — укропом или петрушкой. Подавайте горячим или теплым.
Советы
-
Если вы хотите добавить пикантности, попробуйте приправить начинку небольшим количеством чеснока или любимых специй, таких как прованские травы.
-
Тесто можно заменить покупным несладким слоеным или песочным, если хочется сэкономить время.
Оставить комментарий