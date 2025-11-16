Baltijas balss logotype
Как у бабушки: луковой пирог с плавлеными сырками

Люблю!
Дата публикации: 16.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как у бабушки: луковой пирог с плавлеными сырками

Этот рецепт станет настоящей находкой для любителей выпечки с сыром и луком. Сочетание нежного теста и насыщенной сырной начинки делает этот пирог невероятно аппетитным. Попробуем приготовить?

Ингредиенты

Для теста:

  • Мука — 3 стакана;

  • Сметана — 250 г.;

  • Маргарин или масло — 250 г.;

  • Яйца — 2 шт. (один желток оставляем для смазки);

  • Сода — 0,5 ч.л., погашенная уксусом;

  • Щепотка соли.

Для начинки:

  • Плавленные сырки — 5 шт.

  • Лук репчатый — 2 крупные головки.

Как приготовить луковой пирог с плавлеными сырками

  1. Подготовка теста

Для начала займемся тестом. Соединяем в миске сметану, размягченный маргарин (или масло), одно целое яйцо и один белок от второго яйца. Добавляем щепотку соли и соду, предварительно погашенную уксусом. Постепенно вводим муку и замешиваем мягкое, эластичное тесто. Чтобы оно лучше раскатывалось и не липло к рукам, убираем его в холодильник минимум на полчаса.

  1. Начинка

Пока тесто отдыхает, подготовим начинку. Сырки лучше заранее охладить в морозильной камере минут 15–20 — тогда их будет легче натирать на терке. Натираем охлажденные сырки на крупной терке. Лук очищаем, мелко режем и обжариваем до золотистого цвета на сковороде с небольшим количеством растительного масла. Посыпаем солью и перцем по вкусу. После охлаждения смешиваем обжаренный лук с натертыми сырками.

  1. Формирование пирога

Достав тесто из холодильника, делим его на две неравные части: одна должна быть немного больше другой. Большую часть раскатываем и выкладываем в смазанную маслом форму, формируя небольшие бортики. Выкладываем на тесто начинку равномерным слоем.

Раскатываем меньшую часть теста и аккуратно накрываем ею пирог сверху. Края хорошо защипываем, чтобы начинка не вытекла. Вилкой делаем несколько проколов на поверхности пирога — это поможет выйти пару и предотвратит вздутие теста.

  1. Выпечка

Верх пирога смазываем оставшимся яичным желтком — это придаст блюду красивый золотистый оттенок после запекания. Отправляем пирог в разогретую до 180°C духовку примерно на час. Время готовки зависит от особенностей вашей духовки, так что проверяйте готовность деревянной шпажкой или зубочисткой.

  1. Финальный штрих

Готовый пирог достаем из духовки и даем ему немного остыть перед подачей. Луковой пирог с плавлеными сырками По желанию можно украсить свежей зеленью — укропом или петрушкой. Подавайте горячим или теплым.

Советы

  • Если вы хотите добавить пикантности, попробуйте приправить начинку небольшим количеством чеснока или любимых специй, таких как прованские травы.

  • Тесто можно заменить покупным несладким слоеным или песочным, если хочется сэкономить время.

