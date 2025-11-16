Этот рецепт станет настоящей находкой для любителей выпечки с сыром и луком. Сочетание нежного теста и насыщенной сырной начинки делает этот пирог невероятно аппетитным. Попробуем приготовить?

Ингредиенты

Для теста:

Мука — 3 стакана;

Сметана — 250 г.;

Маргарин или масло — 250 г.;

Яйца — 2 шт. (один желток оставляем для смазки);

Сода — 0,5 ч.л., погашенная уксусом;

Щепотка соли.

Для начинки:

Плавленные сырки — 5 шт.

Лук репчатый — 2 крупные головки.

Как приготовить луковой пирог с плавлеными сырками

Подготовка теста

Для начала займемся тестом. Соединяем в миске сметану, размягченный маргарин (или масло), одно целое яйцо и один белок от второго яйца. Добавляем щепотку соли и соду, предварительно погашенную уксусом. Постепенно вводим муку и замешиваем мягкое, эластичное тесто. Чтобы оно лучше раскатывалось и не липло к рукам, убираем его в холодильник минимум на полчаса.

Начинка

Пока тесто отдыхает, подготовим начинку. Сырки лучше заранее охладить в морозильной камере минут 15–20 — тогда их будет легче натирать на терке. Натираем охлажденные сырки на крупной терке. Лук очищаем, мелко режем и обжариваем до золотистого цвета на сковороде с небольшим количеством растительного масла. Посыпаем солью и перцем по вкусу. После охлаждения смешиваем обжаренный лук с натертыми сырками.

Формирование пирога

Достав тесто из холодильника, делим его на две неравные части: одна должна быть немного больше другой. Большую часть раскатываем и выкладываем в смазанную маслом форму, формируя небольшие бортики. Выкладываем на тесто начинку равномерным слоем.

Раскатываем меньшую часть теста и аккуратно накрываем ею пирог сверху. Края хорошо защипываем, чтобы начинка не вытекла. Вилкой делаем несколько проколов на поверхности пирога — это поможет выйти пару и предотвратит вздутие теста.

Выпечка

Верх пирога смазываем оставшимся яичным желтком — это придаст блюду красивый золотистый оттенок после запекания. Отправляем пирог в разогретую до 180°C духовку примерно на час. Время готовки зависит от особенностей вашей духовки, так что проверяйте готовность деревянной шпажкой или зубочисткой.

Финальный штрих

Готовый пирог достаем из духовки и даем ему немного остыть перед подачей. Луковой пирог с плавлеными сырками По желанию можно украсить свежей зеленью — укропом или петрушкой. Подавайте горячим или теплым.

Советы