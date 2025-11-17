Идея добавить тыкву в кофе сначала показалась странной даже технологам «Старбакса», а постоянные клиенты сети и вовсе сказали ей дружное «нет!». Тем не менее тыквенный латте уже больше двадцати лет остается осенним хитом бариста. Дома приготовить его тоже несложно.

Как латте стал тыквенным

Тыквенный латте впервые появился в меню «Старбакса» осенью 2003 года. При его разработке технологи вдохновлялись не самой тыквой, а пирогами на ее основе. Поэтому сразу было решено, что новый напиток должен быть достаточно плотным и бархатистым. Так в рецепте появился густой соус Pumpkin Spice, и сначала за вкус тыквенного пирога в нем отвечали ароматизаторы. Натуральную тыкву, а точнее — консервированное пюре, стали добавлять в латте только с 2015 года.

Для домашнего латте соус можно приготовить самостоятельно: нарезать тыкву на кубики, запечь, а потом потушить с водой, сахаром и пряностями. А можно воспользоваться уловкой кофеен и купить готовое детское пюре. На большую чашку латте как раз хватит баночки 80–100 г.

Какие пряности добавляют в тыквенный латте

Выразительный и согревающий вкус напитку придают пряности. В оригинальном Pumpkin Spice Latte (PSL) от Starbucks это корица, мускатный орех, имбирь и гвоздика. Рецепт домашнего соуса, размещенный на официальном сайте, подразумевает такие пропорции:

1,5 ст. воды,

1,5 ст. сахара,

4 ст. л. тыквенного пюре,

6 палочек корицы,

2 ч. л. молотого мускатного ореха,

1 ч. л. молотой гвоздики,

1 ч. л. молотого имбиря.

Однако в каждой сети и кофейне тыквенный латте готовят по-разному. Дома состав пряностей и их пропорции можно подстроить под свой вкус. Например, убрать гвоздику или добавить немного перца для остроты.

Какой кофе подойдёт для домашнего тыквенного латте

Как и любой другой латте, тыквенный готовят на основе эспрессо - обычно это 100% арабики темной обжарки. Но с молоком отлично сочетаются и бленды с робустой, а обжарка вполне может быть средней. В домашних условиях подойдет любой крепкий кофе — приготовленный в турке, моке или даже заваренный в чашке.

Сколько калорий в тыквенном латте

Средняя калорийность тыквенного латте в разных кофейнях — 350–450 ккал на порцию в 450 мл. Напиток калориен из-за сахара в соусе, добавления сиропов и шапочки из взбитых сливок, как в оригинальном старбаксовском PSL. Поэтому при заказе в кофейне тыквенный латте вполне может заменить десерт. Дома с калорийностью можно поиграть: например, сделать тыквенную основу менее сладкой, убрать сливки или просто уменьшить порцию.

Можно ли заменить коровье молоко альтернативным

Тыква и сливочная сладость коровьего молока — отличная пара, но тыквенный латте часто готовят и на растительном молоке. Это может быть нейтральное по вкусу овсяное или соевое, также интересное сочетание получается с миндальным молоком и его пряно-ореховыми, чуть горчащими нотами. Правда, дома такой напиток сложно приготовить, поскольку растительное молоко плохо взбивается.