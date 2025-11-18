Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему ферментированные продукты снова в тренде и чем они полезны для кишечника 0 210

Люблю!
Дата публикации: 18.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Почему ферментированные продукты снова в тренде и чем они полезны для кишечника

Ферментированные продукты переживают настоящее возвращение: от домашнего кефира до модного кимчи. Интерес к «здоровому кишечнику» сделал их неотъемлемой частью сбалансированного питания. И не зря — за простой банкой капусты или стаканом комбучи скрывается мощная поддержка для микробиома, иммунитета и даже настроения.

1. Поддерживают микрофлору кишечника

Ферментированные продукты — природный источник пробиотиков, живых микроорганизмов, которые помогают поддерживать баланс микрофлоры. Они уменьшают вздутие, способствуют лучшему пищеварению и даже влияют на эмоциональное состояние — ведь значительная часть серотонина, «гормона счастья», вырабатывается именно в кишечнике.

2. Улучшают усвоение питательных веществ

Ферментация буквально «предпереваривает» продукты, разрушая сложные соединения и делая витамины и минералы более доступными. В ферментированных овощах повышается уровень витаминов группы B и C, а из растительных продуктов легче усваиваются железо и цинк.

3. Снижают воспаление

Здоровый микробиом укрепляет кишечный барьер и снижает хроническое воспаление — одну из частых причин усталости, высыпаний и колебаний веса. Регулярное употребление ферментированных продуктов помогает пищеварительной системе работать спокойно и стабильно, улучшая общее самочувствие.

4. Поддерживают нормальный уровень сахара и холестерина

Пробиотики помогают регулировать уровень глюкозы и липидов в крови. Исследования показывают, что ферментированные продукты снижают показатели «плохого» холестерина и триглицеридов, а также помогают поддерживать стабильный уровень сахара — особенно важно при стрессах и нерегулярном питании.

Что стоит добавить в рацион

Кимчи

Корейский суперфуд, завоевавший мировую популярность. Ферментированная капуста с чили, чесноком и имбирём богата пробиотиками и калием. По данным RidLife, кимчи помогает снижать артериальное давление, уровень сахара натощак и триглицеридов, а также поддерживает микробиом и уменьшает вздутие.

Квашеная капуста

Классический источник клетчатки, витамина C и полезных бактерий. Она укрепляет иммунитет, улучшает пищеварение и поддерживает баланс микрофлоры. Главное — выбирать натуральный продукт без уксуса и сахара, а лучше готовить самостоятельно.

Кисломолочные продукты

Кефир, йогурт без добавок, айран и простокваша — доступные источники пробиотиков. Они помогают восстанавливать микрофлору кишечника, улучшают усвоение кальция и поддерживают организм после приёма антибиотиков.

Ферментированная рыба

Необычный, но полезный продукт, популярный в азиатской и скандинавской кухне. Ферментированная рыба богата аминокислотами и ферментами, которые способствуют лучшему пищеварению и обмену веществ.

Ферментированные напитки

Комбуча и квас — освежающая альтернатива сладким напиткам. Они активизируют метаболизм и поддерживают здоровье кишечника. Главное — следить, чтобы в составе не было лишнего сахара.

Источник: Kleo.ru

Читайте нас также:
#продукты #питание #витамины #иммунитет #кишечник #пробиотики #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Папина дочка, мамин сынок: как схожесть с родителями влияет на отношение семьи к ребенку
Изображение к статье: 5 советов, которые могут навредить вашему психическому здоровью
Изображение к статье: Грипп: что нельзя делать во время болезни — советы врачей
Изображение к статье: Кружится голова? Врачи объяснили, когда это тревожный симптом

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Российские войска имеют успех в Покровске: подробности от DeepState
В мире
Изображение к статье: Военные Латвии требуют разобрать рельсы в направлении России и Беларуси – TV3
Политика
3
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео