Ферментированные продукты переживают настоящее возвращение: от домашнего кефира до модного кимчи. Интерес к «здоровому кишечнику» сделал их неотъемлемой частью сбалансированного питания. И не зря — за простой банкой капусты или стаканом комбучи скрывается мощная поддержка для микробиома, иммунитета и даже настроения.

1. Поддерживают микрофлору кишечника

Ферментированные продукты — природный источник пробиотиков, живых микроорганизмов, которые помогают поддерживать баланс микрофлоры. Они уменьшают вздутие, способствуют лучшему пищеварению и даже влияют на эмоциональное состояние — ведь значительная часть серотонина, «гормона счастья», вырабатывается именно в кишечнике.

2. Улучшают усвоение питательных веществ

Ферментация буквально «предпереваривает» продукты, разрушая сложные соединения и делая витамины и минералы более доступными. В ферментированных овощах повышается уровень витаминов группы B и C, а из растительных продуктов легче усваиваются железо и цинк.

3. Снижают воспаление

Здоровый микробиом укрепляет кишечный барьер и снижает хроническое воспаление — одну из частых причин усталости, высыпаний и колебаний веса. Регулярное употребление ферментированных продуктов помогает пищеварительной системе работать спокойно и стабильно, улучшая общее самочувствие.

4. Поддерживают нормальный уровень сахара и холестерина

Пробиотики помогают регулировать уровень глюкозы и липидов в крови. Исследования показывают, что ферментированные продукты снижают показатели «плохого» холестерина и триглицеридов, а также помогают поддерживать стабильный уровень сахара — особенно важно при стрессах и нерегулярном питании.

Что стоит добавить в рацион

Кимчи

Корейский суперфуд, завоевавший мировую популярность. Ферментированная капуста с чили, чесноком и имбирём богата пробиотиками и калием. По данным RidLife, кимчи помогает снижать артериальное давление, уровень сахара натощак и триглицеридов, а также поддерживает микробиом и уменьшает вздутие.

Квашеная капуста

Классический источник клетчатки, витамина C и полезных бактерий. Она укрепляет иммунитет, улучшает пищеварение и поддерживает баланс микрофлоры. Главное — выбирать натуральный продукт без уксуса и сахара, а лучше готовить самостоятельно.

Кисломолочные продукты

Кефир, йогурт без добавок, айран и простокваша — доступные источники пробиотиков. Они помогают восстанавливать микрофлору кишечника, улучшают усвоение кальция и поддерживают организм после приёма антибиотиков.

Ферментированная рыба

Необычный, но полезный продукт, популярный в азиатской и скандинавской кухне. Ферментированная рыба богата аминокислотами и ферментами, которые способствуют лучшему пищеварению и обмену веществ.

Ферментированные напитки

Комбуча и квас — освежающая альтернатива сладким напиткам. Они активизируют метаболизм и поддерживают здоровье кишечника. Главное — следить, чтобы в составе не было лишнего сахара.

