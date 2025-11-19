Качественный сон – не только способ отдохнуть, но и важная часть ухода за собой. Соблюдение правильных правил сна помогает коже оставаться увлажненной, лицу — свежим, а глазам — сияющими с утра. Осваиваем сложную науку бьюти-сна, знание основ которой обеспечит тебе свежий и здоровый вид сразу же после пробуждения.

Врачи сходятся во мнении, что качественный и правильный сон является такой же важной частью ухода за собой как регулярное использование очищающих и увлажняющих бьюти-средств. Другими словами, если ты плохо высыпаешься, то, чтобы не делала со своим лицом, результат все равно будет разочаровывать.

Проверить, правильно ли ты спишь предлагаем прямо сейчас! Пробегись по этим 4 основным «законам» бьюти-сна: именно их соблюдение будет гарантией твоего свежего и отдохнувшего вида.

Высота подушки

Подушка может быть любой, но вот ее высота имеет ключевое значение. Каков стандарт? Подушка должна быть не меньше половины размера плеча. При этом спать нужно в удобной и комфортной позе, не утыкаясь в нее лицом.

Продолжительность сна

Для полного восстановления организму необходимо не менее 7 часов. Важно и время отхода ко сну и подъема. Так, лучше приучить себя ложиться и вставать пораньше, чтобы оставаться в гармонии с ритмами восхода и захода солнца.

Жидкость перед сном

Чтобы сразу же после пробуждения не напоминать пчеловода из китайской деревни, следи за количеством жидкости, которую ты выпиваешь перед отходом ко сну. На ночь лучше не налегать на воду и чай, иначе утром придется пускать в ход тяжелую артиллерию для борьбы с отеками.

Наноси крем заранее

Возьми за правило увлажнять кожу кремом как минимум за полчаса до отхода ко сну. За это время средство успеет полноценно впитаться в кожу. В противном случае крем отдаст половину своих полезных свойств подушке — тебе они явно нужнее.

