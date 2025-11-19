Baltijas balss logotype
Торт «Зебра» без выпечки: понадобится только печенье и заварной крем 0 182

Люблю!
Дата публикации: 19.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Торт «Зебра» без выпечки: понадобится только печенье и заварной крем

Для приготовления этого торта можно использовать обычное печенье или шоколадное. А также совместить два вида, сделав разные слои.

Ингредиенты

  • Яйца 3 штуки

  • Сахар 170 г

  • Ванильный сахар 10 г

  • Мука 2 ст. ложки

  • Крахмал кукурузный 1 ст. ложка

  • Молоко 800 г

  • Сливочное масло 100 г

  • Печенье шоколадное 550 г

  • Грецкие орехи 120 г

Приготовление

1․ Яйца разбейте в сотейник, добавьте сахар (обычный и ванильный), муку и крахмал. Взбейте венчиком и поставьте на огонь.

2․ Влейте немного молока, перемешайте и варите 2 минуты. Влейте ещё часть молока, варите 2 минуты.

3․ Влейте оставшееся молоко и варите до загустения, постоянно помешивая венчиком.

4․ Выключите негрев и добавьте в крем сливочное масло, перемешайте до полного растворения. Затем переложите крем в глубокую миску и остудите, накрыв плёнкой в контакт.

5․ Соберите торт, чередуя заварной крем с печеньем. Первый и последний слои должны быть кремовыми.

6․ Измельчите грецкие орехи и посыпьте ими торт. Накройте изделие пищевой плёнкой и уберите в холодильник минимум на 3 часа, лучше — на ночь.

Читайте нас также:
#еда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео