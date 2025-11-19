Для приготовления этого торта можно использовать обычное печенье или шоколадное. А также совместить два вида, сделав разные слои.
Ингредиенты
Яйца 3 штуки
Сахар 170 г
Ванильный сахар 10 г
Мука 2 ст. ложки
Крахмал кукурузный 1 ст. ложка
Молоко 800 г
Сливочное масло 100 г
Печенье шоколадное 550 г
Грецкие орехи 120 г
Приготовление
1․ Яйца разбейте в сотейник, добавьте сахар (обычный и ванильный), муку и крахмал. Взбейте венчиком и поставьте на огонь.
2․ Влейте немного молока, перемешайте и варите 2 минуты. Влейте ещё часть молока, варите 2 минуты.
3․ Влейте оставшееся молоко и варите до загустения, постоянно помешивая венчиком.
4․ Выключите негрев и добавьте в крем сливочное масло, перемешайте до полного растворения. Затем переложите крем в глубокую миску и остудите, накрыв плёнкой в контакт.
5․ Соберите торт, чередуя заварной крем с печеньем. Первый и последний слои должны быть кремовыми.
6․ Измельчите грецкие орехи и посыпьте ими торт. Накройте изделие пищевой плёнкой и уберите в холодильник минимум на 3 часа, лучше — на ночь.
