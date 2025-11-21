Сладкое мы любим не потому, что «испорчены». Нас на это запрограммировала эволюция. Для наших предков сладкий вкус означал одно: есть энергия. Быстрая, доступная и нужная, чтобы выжить.

Сегодня еда доступна 24/7, а вот тяга к сладкому никуда не делась. Добавьте сюда привычки семьи поощрять «за хорошее поведение» шоколадкой, утешать мороженым, заедать стресс тортиком, и круг замыкается. Врач эндокринолог-диетолог Юлия Симонова напомнила о вреде избыточного сахара в рационе, а заодно пояснила, как мы обманываемся насчет его заменителей.

«Очень у многих детей сейчас избыток веса. И одна из причин — сахар. Его много не только в конфетах. Он есть в кетчупах, обезжиренных йогуртах, хлебцах, консервированных овощах, кашах „с фруктами“ для детей. Везде, где производителю нужно сделать вкус „приятным“„, — говорит медик. Отсюда логичный вопрос: может, заменить сахар чем-то 'более полезным“ и жить спокойно? Не все так просто. Широко пропагандируемые сторонниками ПП и ЗОЖ заменители оказались ничуть не полезнее натурального сахара.

Лишние калории и риски для диабетиков

⠀ Есть калорийные заменители — фруктоза, сорбит, ксилит, сироп топинамбура, сиропагавы. На упаковке они могут выглядеть „натурально“, но по калорийности почти не отличаются от обычного сахара. Например, фруктоза тоже повышает сахар крови и не подходит людям с диабетом.

А как на вкус

⠀ Есть некалорийные — эритрит, стевия, сукролоза, аспартам и другие. Они действительно дают сладость почти без калорий. Некоторые из них стабильно изучены и считаются безопасными. Но есть нюанс: не все они вкусные. Стевия, например, дает горчинку, поэтому ее чаще смешивают с эритритом, чтобы вкус смягчить. ⠀

Выбираем правильный заменитель

„Если цель заменить сахар так, чтобы и сладко было, и вес не рос, то рабочий вариант эритрит или смеси типа эритрит + стевия. Они почти не повышают сахар крови, безопасны, подходят и взрослым, и детям (в адекватных дозах), не имеют „подвоха“ вроде пары ложек скрытого сиропа», — советует эндокринолог.

К сведению худеющих

⠀ Увы, ни одна пищевая добавка, и сахарозаменители в том числе, не меняют пищевое поведение. Если человек просто заменил сахар на стевию, но продолжает пить чай с тремя кусками ПП-батончика — ничего не изменится. По калорийности они часто равны обычным сладостям. Только выглядят «правильно». ⠀ «Сахарозаменители — это инструмент. Они нужны, когда хочется уменьшить сахар, но пока „не готов“ отказываться от сладкого полностью, есть диабет или преддиабет, нужно контролировать вес, но без жестких запретов и срывов. Они не нужны, если это попытка „похудеть без изменений в рационе“, ребенку до 2 лет (в этом возрасте добавленного сахара быть не должно в принципе), это используется как способ скрыть эмоциональное заедание», — напоминает диетолог.