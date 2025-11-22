Каждый знак Зодиака по‑своему относится к деньгам: кто-то тщательно планирует бюджет, кто-то тратит без оглядки, а кто-то умеет находить баланс между экономией и удовольствием.

Эксперт: Марианна Абравитова, астролог

Овен

Овны рациональны и умеют планировать расходы. Они знают, когда можно побаловать себя, а когда лучше воздержаться. Без излишней бережливости, но с четким пониманием, как избежать сожалений о деньгах.

Телец

Тельцы ценят комфорт и роскошь, но тратят деньги только тогда, когда это не нарушает бюджет и планы на будущее. Рациональность всегда сочетается с умением наслаждаться жизнью.

Близнецы

Близнецы непредсказуемы в расходах. Иногда они могут потратить крупную сумму на удовольствие, а потом экономить на мелочах. Главное для них — получать эмоции и радость от покупок.

Рак

Ракам важна стабильность и безопасность. Они склонны экономить, откладывать на «черный день» и вкладывать деньги так, чтобы чувствовать себя уверенно.

Лев

Львы любят тратить щедро. Они часто покупают вещи, чтобы выделиться, привлечь внимание и подчеркнуть статус. Экономить им сложно — для них главное жить на полную.

Дева

Девы мыслят рационально и редко поддаются импульсивным покупкам. Они предпочитают сохранять и приумножать средства, создавая комфорт себе и близким.

Весы

Весы не отказывают себе в удовольствиях и любят дорогие вещи. Им трудно выбрать приоритет: хочется всего и сразу, поэтому траты часто бывают значительными.

Скорпион

Скорпионы умеют сочетать излишества и экономию. Если нужно, они без труда переходят в режим экономии, хотя иногда их считают жадными.

Стрелец

Стрельцы щедры и не любят экономить. Для них важнее впечатления и радость, чем строгий контроль над бюджетом. Эмоции ценнее денег.

Козерог

Козероги разумны и осознанны. Они умеют расставлять финансовые приоритеты и иногда отказывают себе в мелочах ради достижения больших целей.

Водолей

Водолеи обожают тратить на эмоции и впечатления. Деньги для них — инструмент для получения удовольствия, и они часто расходуют весь заработок, не жалея себя.

Рыбы

Рыбы любят роскошь и красивые вещи. Они не стремятся экономить, но часто фортуна оказывается на их стороне, и им не приходится заботиться о деньгах.