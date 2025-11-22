Baltijas balss logotype
Сколько соли нужно класть в воду, чтобы макароны получились идеальными

Дата публикации: 22.11.2025
Doctorpiter
Изображение к статье: Сколько соли нужно класть в воду, чтобы макароны получились идеальными
ФОТО: dreamstime

То недоваренные, то переваренные… Чтобы получить пасту идеальной консистенции, важно не только следить за временем варки, но и добавлять правильное количество соли.

Химик назвал точное количество соли, которое нужно добавлять в воду для идеальных макарон

Казалось бы, что сложного в приготовлении макарон? Засыпал их в кипящую подсоленную воду, пару раз перемешал и вовремя снял с огня, чтобы не разварились. Однако для идеальной пасты важно не только следить за временем варки, но и добавлять правильное количество соли.

Для тех, у кого макароны постоянно превращаются в клеклую кашеобразную массу, шведские химики из Лундского университета раскрыли секрет.

«Добавление соли при варке пасты — это не просто вопрос вкусовых предпочтений. Мы обнаружили, что соль не только улучшает вкус макаронных изделий, но и существенно влияет на микроструктуру спагетти и, следовательно, на весь процесс ее приготовления», — рассказал изданию The Conversation старший преподаватель физической химии Андреа Скотти.

Объясняется все просто: хлорид натрия уплотняет и укрепляет структуру глютена. Но сколько соли добавить? Ученые провели исследование и выяснили, что солить на глаз воду для пасты точно не стоит.

«Оптимальное количество соли составляет 7 граммов на литр воды (примерно одна с четвертью чайная ложка. — Прим. ред.). При этом учитывайте, что для большего количества пасты требуется больше воды», — подчеркнул химик.

Однако, если воду пересолить, можно также испортить консистенцию блюда. Как показали опыты, увеличение концентрации соли вдвое ускоряет разрушение внутренней структуры крахмала в макаронах.

Исследователи также выяснили: чтобы макаронные изделия достигли идеальной консистенции, нужно варить их 10 минут. Особенно тщательно стоит следить за временем и количеством соли, если вы варите безглютеновые макароны. По словам эксперта, глютен в обычной пасте работает как защитная стенка, сохраняющая крахмал и структуру продукта.

«Наши эксперименты показали, что обычные макароны более устойчивы к неоптимальным условиям приготовления, таким как слишком долгая варка или добавление слишком большого количества соли в воду», — отметил ученый.

В то же время отварить идеальную безглютеновую пасту получится лишь при правильных условиях приготовления. Чуть передержать ее на огне и пересолить — и структура таких макарон легко разрушается.

А вот добавлять растительное масло в кипящую воду для макарон эксперты не советуют. Дело в том, что масло не смешается с водой, а останется на поверхности воды, поэтому слипание пасты не предотвратит, зато помешает готовому продукту пропитаться соусом. Поэтому лучше всего добавлять масло в соус для уже отваренных макарон.

Ну а чтобы спагетти не слиплись, важно периодически помешивать их в первые две минуты приготовления.

#полезно знать #еда
Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

