Салат Нисуаз: классический и простой рецепт 0 187

Люблю!
Дата публикации: 23.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Салат Нисуаз: классический и простой рецепт

Легкий и свежий салат, родом из курортной Ниццы, идеально подойдет в качестве закуски или второго блюда. Дополнительно можно добавить сезонные сырые овощи, такие как салат ромен, огурцы или сельдерей.

Ингредиенты

  • Кочан салата латук
  • Помидоры черри — 250 г
  • Черные оливки без косточек — 80 г
  • Анчоусы в масле — 30 г
  • Яйца — 4 шт.
  • Пучок зеленого лука
  • Тунец в масле — 160 г
  • Оливковое масло, соль, перец

Важно: зеленая фасоль и отварной картофель не входят в классический салат Нисуаз.

Приготовление

  1. Свежий зеленый лук помойте и нарежьте.
  2. Варите яйца 8 минут с момента закипания воды, затем остудите и очистите. Разрежьте каждое яйцо на четыре части.
  3. Помидоры черри вымойте и разрежьте пополам.
  4. Салат промойте, порвите на средние кусочки и выложите в миску.
  5. Добавьте оливки, нарезанные помидоры и анчоусы, посыпьте зеленым луком. Добавьте тунец вместе с маслом.
  6. Сверху выложите яйца, приправьте оливковым маслом, солью и перцем по вкусу.
  7. Подавайте сразу или храните в холодильнике, накрыв пищевой пленкой, в течение нескольких часов.

Источник: 1001sovet

#кулинария
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
