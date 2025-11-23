Легкий и свежий салат, родом из курортной Ниццы, идеально подойдет в качестве закуски или второго блюда. Дополнительно можно добавить сезонные сырые овощи, такие как салат ромен, огурцы или сельдерей.
Ингредиенты
- Кочан салата латук
- Помидоры черри — 250 г
- Черные оливки без косточек — 80 г
- Анчоусы в масле — 30 г
- Яйца — 4 шт.
- Пучок зеленого лука
- Тунец в масле — 160 г
- Оливковое масло, соль, перец
Важно: зеленая фасоль и отварной картофель не входят в классический салат Нисуаз.
Приготовление
- Свежий зеленый лук помойте и нарежьте.
- Варите яйца 8 минут с момента закипания воды, затем остудите и очистите. Разрежьте каждое яйцо на четыре части.
- Помидоры черри вымойте и разрежьте пополам.
- Салат промойте, порвите на средние кусочки и выложите в миску.
- Добавьте оливки, нарезанные помидоры и анчоусы, посыпьте зеленым луком. Добавьте тунец вместе с маслом.
- Сверху выложите яйца, приправьте оливковым маслом, солью и перцем по вкусу.
- Подавайте сразу или храните в холодильнике, накрыв пищевой пленкой, в течение нескольких часов.
