5 и 6 декабря в Природном парке в Тервете пройдёт мероприятие «Праздник света в городе гномов». Посетители смогут увидеть световые и лазерные инсталляции, аудиовизуальные истории и рождественские проекции. Праздничная программа будет доступна с 16:00 до 22:00.

В тематическом лесу и в городке гномов Чиекуре откроется 3-километровая световая тропа. На территории будут работать костры для обогрева и площадки с развлекательными активностями. В усадьбе гномов гостей встретят сказочные персонажи; также будет открыта традиционная «почта рождественских гномов», куда письма можно отправлять до 14 декабря.

Посетителям предложат подняться на 40-метровую смотровую башню и прокатиться на праздничном поезде, курсирующем по лесным тропам.

Во время мероприятия будет работать выездная торговля и кафе Mammadaba в здании информационного центра.

Вход - по билетам Природного парка в Тервете.