Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Латвии откроется «город гномов»: в Тервете готовят световой праздник 0 217

Люблю!
Дата публикации: 24.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: ФОТО: mammadaba.lv

ФОТО: mammadaba.lv

5 и 6 декабря в Природном парке в Тервете пройдёт мероприятие «Праздник света в городе гномов». Посетители смогут увидеть световые и лазерные инсталляции, аудиовизуальные истории и рождественские проекции. Праздничная программа будет доступна с 16:00 до 22:00.

В тематическом лесу и в городке гномов Чиекуре откроется 3-километровая световая тропа. На территории будут работать костры для обогрева и площадки с развлекательными активностями. В усадьбе гномов гостей встретят сказочные персонажи; также будет открыта традиционная «почта рождественских гномов», куда письма можно отправлять до 14 декабря.

Посетителям предложат подняться на 40-метровую смотровую башню и прокатиться на праздничном поезде, курсирующем по лесным тропам.

Во время мероприятия будет работать выездная торговля и кафе Mammadaba в здании информационного центра.

Вход - по билетам Природного парка в Тервете.

Читайте нас также:
#отдых #праздники #развлечения
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Хобби или зависимость? Психолог — о повальном увлечении сериалами
Изображение к статье: Можно ли «натренировать» волосы, чтобы они реже пачкались
Изображение к статье: Подышите, побейте руками воздух: 7 рабочих техник управления стрессом
Изображение к статье: Робуста или арабика? Какой сорт кофе меньше красит зубы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Открытый способ добычи наиболее вреден для экологии. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Куриные чупа-чупсы: рецепт для большой семьи или компании
Люблю!
Изображение к статье: Попугаи и вороны опередили обезьян по количеству нейронов - исследование
В мире животных
Изображение к статье: Она всегда отличалась какой-то необычной притягательностью. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Премьер Латвии не решается в одиночку разобрать рельсы в Россию
Политика
Изображение к статье: Врачи утверждают, что соль вредна. Но есть ли в ней польза?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Открытый способ добычи наиболее вреден для экологии. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Куриные чупа-чупсы: рецепт для большой семьи или компании
Люблю!
Изображение к статье: Попугаи и вороны опередили обезьян по количеству нейронов - исследование
В мире животных

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео