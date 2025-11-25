Кондиционер для белья делает ткани мягче и избавляет от статического эффекта, но есть материалы, для которых такое средство противопоказано. В некоторых случаях оно повреждает волокна, снижает их защитные свойства и даже делает вещи более маркими.
Что делает кондиционер для белья
Катионные ПАВы в составе действуют на волокна так, что они становятся мягче и менее наэлектризованными. Ароматизаторы придают свежий запах. Но именно эти компоненты в ряде случаев ухудшают качество ткани — вот материалы, с которыми кондиционер использовать нельзя.
Для каких вещей кондиционер вреден
1. Шёлк
Шёлк — крайне деликатный материал. По словам директора клининговой компании Фи Данг, кондиционер снижает его воздухопроницаемость и делает ткань более подверженной появлению пятен.
2. Негорючие ткани
Из огнеупорных материалов часто делают детскую одежду для сна и некоторые шторы. Кондиционер разрушает химические компоненты, обеспечивающие самозатухание ткани, лишая её защитных свойств.
3. Водоотталкивающая одежда
Плащи, куртки и пуховики с водоотталкивающим покрытием утратят свои свойства при стирке с кондиционером — материал начнёт впитывать воду.
4. Микрофибра
Эта ткань используется в спортивной одежде и полотенцах. Кондиционер «прилипает» к синтетическим волокнам, постепенно снижая их способность впитывать влагу.
5. Свитеры из шерсти, кашемира и мохера
Хотя такие вещи кажутся требующими смягчения, кондиционер делает их менее пушистыми и ухудшает способность удерживать тепло.
Источник: thevoicemag
