Какие вещи нельзя стирать с кондиционером: 5 случаев, когда он только навредит

Дата публикации: 25.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Какие вещи нельзя стирать с кондиционером: 5 случаев, когда он только навредит

Кондиционер для белья делает ткани мягче и избавляет от статического эффекта, но есть материалы, для которых такое средство противопоказано. В некоторых случаях оно повреждает волокна, снижает их защитные свойства и даже делает вещи более маркими.

Что делает кондиционер для белья

Катионные ПАВы в составе действуют на волокна так, что они становятся мягче и менее наэлектризованными. Ароматизаторы придают свежий запах. Но именно эти компоненты в ряде случаев ухудшают качество ткани — вот материалы, с которыми кондиционер использовать нельзя.

Для каких вещей кондиционер вреден

1. Шёлк

Шёлк — крайне деликатный материал. По словам директора клининговой компании Фи Данг, кондиционер снижает его воздухопроницаемость и делает ткань более подверженной появлению пятен.

2. Негорючие ткани

Из огнеупорных материалов часто делают детскую одежду для сна и некоторые шторы. Кондиционер разрушает химические компоненты, обеспечивающие самозатухание ткани, лишая её защитных свойств.

3. Водоотталкивающая одежда

Плащи, куртки и пуховики с водоотталкивающим покрытием утратят свои свойства при стирке с кондиционером — материал начнёт впитывать воду.

4. Микрофибра

Эта ткань используется в спортивной одежде и полотенцах. Кондиционер «прилипает» к синтетическим волокнам, постепенно снижая их способность впитывать влагу.

5. Свитеры из шерсти, кашемира и мохера

Хотя такие вещи кажутся требующими смягчения, кондиционер делает их менее пушистыми и ухудшает способность удерживать тепло.

Источник: thevoicemag


#стирка #шерсть
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
