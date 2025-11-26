27–29 ноября в выставочном центре на Кипсале пройдет международная выставка машиностроения, металлообработки, автоматизации, электроники, электротехники, производственных материалов, инструментов и новых технологий Tech Industry 2025, на которой новейшее оборудование, инструменты и технологии продемонстрируют компании со всего мира.

Tech Industry — это самое значимое и крупное мероприятие в этой отрасли в Балтии. В этом году в выставке примут участие более 270 компаний из не менее 25 стран: Латвии, Литвы, Эстонии, Германии, Польши, Чехии, Австрии, Италии, Франции, Нидерландов, Финляндии, Швеции, Дании, Норвегии, Словении, Словакии, Испании, Швейцарии, Японии, США, Израиля, Украины, Венгрии, Китая и др. Ожидается, что Tech Industry 2025 посетят более 21 000 профессионалов из разных отраслей со всего мира.

В течение трех дней ведущие европейские и мировые производители оборудования продемонстрируют на выставке самые современные металлообрабатывающие и промышленные установки в действии, машиностроительное оборудование и материалы, сварочное оборудование, электроинструменты, технологии воздушных потоков и гидротехнологии, металлоизделия, оборудование и материалы для производства, сервисное обслуживание, системы автоматизации и управления, гидравлическое оборудование, измерительные приборы, электроника и электротехника, роботы, роботизированное, газоснабжающее и складское оборудование, упаковку и материалы, погрузочно-разгрузочная технику, а также другое оборудование, материалы и технологии.

На Tech Industry 2025 будут также объединенные национальные стенды Латвии, Чехии, Финляндии и Украины, на которых можно будет ознакомиться с актуальными предложениями и инновациями производителей этих стран.

Будущее производства, основанное на инновациях

Tech Industry 2025 представит технологии, которые меняют конкурентоспособность промышленности во всем мире. Искусственный интеллект превращает промышленность из «просто железа» в «железо, которое думает» — от оптимизированных производственных линий до машин, способных прогнозировать поломки и обеспечивать более безопасное и быстрое производство. Глобальные тенденции ярко отражаются и в предложениях участников выставки: автоматизация и робототехника как решение для модернизации производственных мощностей, искусственный интеллект и машинное зрение для контроля качества и процессов, решения в области энергоэффективности и оптимизации ресурсов, а также цифровая трансформация – от безбумажного производства до интеллектуальных инструментов анализа данных.

Выставка отражает три актуальных глобальных тенденции в отрасли: интеллектуальная автоматизация, экологичные производственные технологии и высокоточное оборудование нового поколения.

Роботы становятся «наставниками», которые помогают людям, а не конкурируют с ними. Растет спрос на «коботов», или коллаборативных роботов, решения по автоматизации для малых и средних предприятий, где важна гибкость, а не только скорость. На выставке будут представлены робототехника нового поколения, вакуумные технологии, роботизированное сварочное оборудование и другие новейшие технологии автоматизации.

Компании по всему миру соревнуются в том, кто сможет предложить более энергоэффективное оборудование, меньший углеродный след, принципы циркулярной экономики, повторное использование материалов в машиностроении и производстве. На выставке Tech Industry участники также продемонстрируют, что тяжелая промышленность действительно становится более экологичной. Качество, точность и безопасность данных, а также цифровые решения являются одними из самых востребованных, и они будут представлены участниками Tech Industry 2025.

Мощность латвийских производителей

На общем стенде латвийских производителей будет доступен широкий спектр технологических решений. Экспозиция подтверждает, что латвийские предприятия создают конкурентоспособные, экспортные инженерно-технические продукты, которые успешно работают на европейских и мировых рынках. Машиностроение и металлообработка в Латвии являются одними из самых сильных отраслей промышленности – более 80 % произведенной продукции идет на экспорт.

На объединенном стенде будут представлены как прогрессивные производственные решения, так и специализированные нишевые технологии от 34 отечественных компаний: AB Metal, ADK, Aerones Engineering, Apply, CNC Saan, Compor, CW Technics, Design Tree, East Metal, Ecoheat Technologies, Energofirma Jauda, Energolukss, Exigum, Filtri, Fonons, Good Steel, KNK Mefab, Latvijas Finieris Iekārtu Rūpnīca, LS Steel, Mechanika Engineering, Peruza, Poliprodest, Printpack Service, Proring Latvia, SFM Latvia, Smartteh, Steel Profi, Tetralia, Toget, Valpro, VRV Trading, Wemps, Zippy Vision, а также Рижский технический колледж, Рижская профессиональная средняя школа металлообработки и Валмиерский техникум.

Биржа контактов B2B

Для продвижения латвийского экспорта с 27 по 29 ноября на выставке пройдет масштабная международная контактная биржа B2B, где можно будет встретиться и наладить сотрудничество с большим количеством иностранных предпринимателей, закупщиков, производителей, дистрибьюторов. В контактной бирже примут участие более 80 латвийских производителей и большое количество иностранных предпринимателей из Финляндии, Бельгии, Швеции, Эстонии, Литвы, Польши, Португалии, Италии, Румынии, Франции, Германии, Норвегии, Украины, Чехии, Дании и Великобритании. Биржа контактов организована Латвийским агентством инвестиций и развития, Латвийской ассоциацией машиностроения и металлообработки и Международной выставочной компанией BT 1.

Регистрация на участие в бирже контактов: https://ej.uz/ti25_b2b_kontaktbirza

Мероприятия для профессионалов

27 ноября в 13:00 в зале № 2 состоится официальное открытие выставки Tech Industry 2025. С речами выступят министр экономики Викторс Валайнис, директор Латвийского агентства инвестиций и развития Иева Ягере, председатель правления Международной выставочной компании BT 1 Виестурс Тиле, председатель правления Ассоциации машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности Томс Гринфелдс и руководитель выставки Tech Industry Кардийс Брокс.

27 ноября в конференц-зале № 1 состоятся два мероприятия: в 11:30 семинар по оборудованию и решениям для порошковой окраски, на который приглашают компании WAGNER и RIGALIT; в 14:00 семинар «Поддержка фондов ЕС – возможность для развития инноваций и продуктов двойного назначения», организованный Министерством экономики, Министерством обороны и Центральным агентством по финансам и договорам.

28 ноября в 14:00 в конференц-зале № 1 состоится «Информационный семинар о продуктах энергетической компании JAUDA».

Более подробная программа мероприятий: https://ej.uz/techindustry25_events

Следите за новостями также в соцсети Facebook: www.facebook.com/fairtechindustry

Время работы выставки:

27-28 ноября 10.00–18.00

29 ноября 10.00–17.00

Входной билет: 7.00 EUR

Детям до 14 лет (только в сопровождении взрослых) – бесплатно!

Для студентов, школьников, пенсионеров и лиц с инвалидностью – 5,00 EUR