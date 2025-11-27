Baltijas balss logotype
5 эффективных способов защитить кожу рук зимой

Люблю!
Дата публикации: 27.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: 5 эффективных способов защитить кожу рук зимой

Зимой руки первыми реагируют на мороз, ветер и пересушенный воздух, поэтому кожа быстро становится сухой и чувствительной. Чтобы сохранить её мягкой и ухоженной, важно обеспечить регулярную защиту и питание в холодный сезон.

Подберите подходящий зимний крем

Зимний уход требует средств с высоким содержанием липидов и питательных масел — ши, жожоба или оливы. Они помогают восстановить водно-жировой баланс и удерживать влагу в коже. Аллантоин ускоряет регенерацию, витамина А поддерживают обновление клеток, а витамина Е — сохраняют увлажнённость. В комплексе эти компоненты улучшают структуру кожи и предотвращают авитаминоз.

При выраженном шелушении можно использовать аптечные жидкие витамины. Смешайте их, нанесите на руки, наденьте целлофановые перчатки, затем хлопчатобумажные и оставьте на двадцать минут или на ночь.

Крем следует наносить после каждого мытья рук, а перед выходом на улицу — минимум за 40 минут. Важно, чтобы в составе зимнего средства было как можно меньше глицерина, так как он уменьшает доступ кислорода к коже.

Из-за почти полного отсутствия сальных желёз коже рук круглогодично требуется дополнительное питание.

Готовьте домашние маски и кремы

Частое увлажнение и питание — лучшая профилактика сухости. Многие эффективные средства можно приготовить дома. Например, масляно-медово-травяной крем. Смешайте по ½ ч. л. подорожника, череды, ромашки и календулы, залейте стаканом кипятка и накройте крышкой. Через 6 часов процедите. Разотрите 50 г сливочного масла с 1 ч. л. мёда, добавьте 1 ч. л. настоя и тщательно перемешайте.

Смесь из 2 ст. л. мать-и-мачехи и стакана горячего молока поможет успокоить обветренную кожу — через час её можно наносить. А предупредить сухость поможет 20-минутная ванночка из ромашки, шалфея, укропа и липового цвета с солью. После процедуры необходимо насухо вытереть руки и нанести жирный крем.

Мойте руки аккуратно

Используйте тёплую воду — горячая провоцирует пересушивание. Средство для очищения должно быть максимально мягким: подойдёт натуральное мыло на масляной основе или гели с деликатными растительными ПАВами вроде Magnesium Laureth Sulfate и Coco Glucoside. Зимой лучше полностью отказаться от продуктов с Sodium Lauryl Sulfate и Sodium Laureth Sulfate, так как они агрессивно воздействуют на кожу.

Контролируйте состояние кожи

Красные пятна, локальное шелушение и выраженная шершавость могут быть признаками холодовой аллергии. Она появляется не из-за холода как такового, а на фоне ослабленного иммунитета. В таком случае ни один крем не даст ощутимого результата. Не откладывайте визит к врачу: специалист подберёт лечебные мази, режим питания и определит необходимость медикаментов.

Домашние рецепты — отвары сосновых шишек, контрастные ванночки или тёплые масляные обёртывания — работают лишь как поддержка и не устраняют саму причину холодовой аллергии.

Выбирайте перчатки из натуральных материалов

Синтетические перчатки плохо удерживают тепло и не спасают от серьёзных морозов. Переохлаждённая кожа становится чувствительной к любому раздражителю, и искусственные волокна могут вызвать аллергическую реакцию. В таких случаях даже самый питательный крем не поможет — потребуется помощь дерматолога.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
