В концертном зале Ave Sol пройдёт цикл мероприятий Адвента «Краски сезона»

Люблю!
Дата публикации: 27.11.2025
LETA
Изображение к статье: В концертном зале Ave Sol пройдёт цикл мероприятий Адвента «Краски сезона»

В период Адвента и Рождества в концертном зале Ave Sol пройдёт цикл мероприятий под названием «Краски сезона».

В этом году цикл, который с 2021 года проходит в качестве эксперимента с двумя концертами, будет включать девять концертов. Каждый концертный гид цикла создаётся одним из коллективов концертной организации Ave Sol – индивидуально, объединяясь с другими коллективами в одной программе, приглашая к совместному выступлению друзей-музыкантов – самодеятельные коллективы из других структурных подразделений и муниципалитетов, а также профессиональных музыкантов и солистов.

30 ноября в 16:00 в концертном зале пройдёт программа «Когда зимняя ночь тише всего», 6 декабря в 16:00 ожидается концерт «Зов звёзд», а 7 декабря в 16:00 — концерт «Зажги яркий огонь!».

Ожидается, что 13 декабря в 17:00 состоится концерт «Свет. Рождение», 14 декабря в 18:00 — «Расправив крылья», 17 декабря в 19:00 — «Встреча», 20 декабря в 16:00 — «Зима сияет», 21 декабря в 16:00 — «Это странное чувство», а 22 декабря в 19:00 — концерт «Перед Рождеством».

#рождество #культура #музыка #музыканты #мероприятия #концерты
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
