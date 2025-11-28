Baltijas balss logotype
В саду Института садоводства впервые засияют подсвеченные скульптуры и художественные инсталляции 0 76

Люблю!
Дата публикации: 28.11.2025
LETA
Изображение к статье: В саду Института садоводства впервые засияют подсвеченные скульптуры и художественные инсталляции

С 29 ноября по 21 декабря сад Добельского садоводческого института впервые превратится в особое зимнее приключение — Зимний сад, где встретятся природа, искусство и свет.

В этом году впервые гости смогут оценить волшебство сада и зимой, создавая умиротворяющую праздничную атмосферу после наступления темноты. Зимний сад порадует посетителей разнообразными арт-объектами и световыми объектами – как монументальными скульптурами и световыми инсталляциями, так и тематическими средовыми акцентами.

«Особенно впечатляющая атмосфера будет царить вечером в пятницу, субботу и воскресенье, когда сад будет максимально ярко освещен, чтобы подарить посетителям прекрасные, наполненные эмоциями впечатления», — обещают организаторы мероприятия.

На маршруте Зимнего сада будут представлены работы известных латвийских художников, приехавших из Риги, Яунпилса и Лиепаи. Эгонс Першевич, Айгарс Бикше, Мара Лорберга, Томс Витолс, Андрейс Раткевич и Нильс Юмитис согласились выставить свои работы. Несколько экологических и световых инсталляций также сделают сад особенным.

«Сад Института садоводства всегда был живым и красочным в течение всего года, и в этом году мы хотим, чтобы он особенно ярко сиял зимой. Наш сад позволит вам неспешно наслаждаться светом, искусством и покоем природы – он станет тёплым местом встреч в тёмное время года», – подчёркивает Инесе Эбеле, директор Института садоводства.

Во дворе возле магазина будет обустроена зона отдыха со скамейками и столиками, где посетители смогут приобрести горячие напитки, какао с зефиром, а также деликатесы и сувениры, созданные учёными Института садоводства.

Сад будет открыт ежедневно с 9:00 до 22:00, а световые инсталляции будут включаться по пятницам, субботам и воскресеньям в 17:00.

Вход свободный.

#искусство #отдых #природа #культура #садоводство
