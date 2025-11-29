Baltijas balss logotype
4 простых способа сохранить бюджет и не тратить деньги напрасно 0 252

Люблю!
Дата публикации: 29.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: 4 простых способа сохранить бюджет и не тратить деньги напрасно

Экономить сложно, особенно когда появляются неожиданные желания и покупки. Вот несколько проверенных советов, которые помогут сохранить деньги и достичь финансовых целей.

1. Чаще пользуйтесь картой

Многие банки предлагают бонусные программы или кешбэк за траты по картам. Это позволяет получать небольшую прибыль от повседневных расходов. Если используете кредитную карту, не забывайте погашать задолженность в льготный период, чтобы не переплачивать проценты.

2. Следуйте правилу «50, 30, 20»

Правильное планирование — ключ к экономии:

  • 50% — обязательные расходы (коммунальные услуги, еда, транспорт)

  • 30% — желания и развлечения (кино, рестораны)

  • 20% — накопления

    Некоторые расходы, например на такси или кафе, можно сократить, чтобы увеличить сбережения.

3. Сравнивайте цены

Не покупайте сразу по первой ссылке в поисковике. Сравнивая предложения, можно найти более выгодные варианты, будь то страховка, бытовая техника или онлайн-покупки.

4. Делайте накопления

Откладывайте часть дохода на банковский счет с процентами или вкладывайте в перспективные проекты. Это снижает желание тратить лишнее и помогает достигать финансовых целей быстрее.

#финансы #кредитные карты #накопления #экономия #сбережения
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео