Baltijas balss logotype
Этой зимой на Эспланаде будет работать общественный каток

Дата публикации: 29.11.2025
LETA
Изображение к статье: Этой зимой на Эспланаде будет работать общественный каток

Общественный каток на Эспланаде будет работать и этой зимой, сообщили в Рижской думе.

Планируется, что каток на Эспланаде будет работать с 1 декабря по 1 марта.

На работу катка могут повлиять погодные условия.

В этом году также будет доступен прокат коньков с большим количеством пар.

Планируемое время работы ледовой арены по будням — с 11:00 до 22:00 с техническими перерывами для ремонта льда.

В выходные дни каток может работать с 9:00 до 22:00.

В канун Нового года каток будет работать до 2 часов ночи.

#новый год #зима #рижская дума #отдых
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
