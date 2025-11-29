Камни в почках вызывают сильную боль и могут потребовать хирургического вмешательства, если консервативная терапия не помогает. Эндокринолог Зухра Павлова рассказала, какие продукты могут способствовать их появлению.

Основные факторы риска

Мужчины сталкиваются с мочекаменной болезнью чаще женщин. Причины появления камней — вредные привычки, образ жизни, наследственность и неправильное питание. Человек может не догадываться о наличии камней до их движения, что вызывает сильную боль.

По словам врача, чаще всего образуются оксалатные камни (около 75% случаев), далее идут фосфатные (10-12%) и камни на основе мочевой кислоты (13-15%).

Для оксалатных камней важен уровень кислотности мочи. Мало питьевой воды → моча кислее → выше риск образования камней.

Продукты, которых стоит избегать в больших количествах:

Газированные и сладкие напитки

Чай и кофе (более 4–5 чашек в день)

Соки с высоким содержанием сахара

Зелень: шпинат и щавель (не ежедневно и не в больших порциях)

Белковые продукты в избытке: грецкие орехи, натуральный йогурт, фасоль, тунец, тофу

Шоколад в больших количествах

Избыток фруктов и ягод

Пиво

Субпродукты: печень, почки, языки, паштеты

Мясные бульоны при повышенной мочевой кислоте

Важно: не нужно полностью отказываться от этих продуктов. Умеренность и разнообразие в рационе помогут сохранить здоровье почек и общее состояние организма.

Источник: Doctorpiter