Продукты, которые повышают риск камней в почках 0 618

Люблю!
Дата публикации: 29.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Продукты, которые повышают риск камней в почках

Камни в почках вызывают сильную боль и могут потребовать хирургического вмешательства, если консервативная терапия не помогает. Эндокринолог Зухра Павлова рассказала, какие продукты могут способствовать их появлению.

Основные факторы риска

Мужчины сталкиваются с мочекаменной болезнью чаще женщин. Причины появления камней — вредные привычки, образ жизни, наследственность и неправильное питание. Человек может не догадываться о наличии камней до их движения, что вызывает сильную боль.

По словам врача, чаще всего образуются оксалатные камни (около 75% случаев), далее идут фосфатные (10-12%) и камни на основе мочевой кислоты (13-15%).

  • Для оксалатных камней важен уровень кислотности мочи. Мало питьевой воды → моча кислее → выше риск образования камней.

Продукты, которых стоит избегать в больших количествах:

  • Газированные и сладкие напитки
  • Чай и кофе (более 4–5 чашек в день)
  • Соки с высоким содержанием сахара
  • Зелень: шпинат и щавель (не ежедневно и не в больших порциях)
  • Белковые продукты в избытке: грецкие орехи, натуральный йогурт, фасоль, тунец, тофу
  • Шоколад в больших количествах
  • Избыток фруктов и ягод
  • Пиво
  • Субпродукты: печень, почки, языки, паштеты
  • Мясные бульоны при повышенной мочевой кислоте

Важно: не нужно полностью отказываться от этих продуктов. Умеренность и разнообразие в рационе помогут сохранить здоровье почек и общее состояние организма.

Источник: Doctorpiter

#медицина #диета #продукты #питание #почки #здоровье
