Мясо птицы — основа рациона многих, ведь оно дешевле говядины и свинины, а готовится быстро и просто. Но тщательно промывать ножки или филе не нужно, говорят эксперты. Так вы делаете только хуже.

Жареная, тушеная, приготовленная в духовке — курица хороша в любом виде. Именно этот мясной продукт покупают чаще всего, а в Сети можно найти массу рецептов, как необычно и при этом вкусно, например, запечь ножки или крылышки.

В любом случае, если вы собираетесь поужинать курочкой, то запомните одно важное правило: мыть мясо перед приготовлением нельзя. У некоторых хозяек есть привычка тщательно намывать каждый кусочек — звучит вроде гигиенично, но на деле это может быть даже опасно.

Австралийский совет по безопасности пищевых продуктов (Food Safety Information Council) опубликовал материал, в котором говорится, что курицу нужно разморозить, а после сразу приступать к нарезке или разделке — никаких «банных» процедур.

Дело в том, что мытье сырой курицы не убивает бактерии, а, наоборот, помогает им «путешествовать» по кухне.

«Мясо уже моют во время обработки, поэтому дополнительное мытье на вашей кухне нецелесообразно. Вы уничтожите все вредные бактерии, если будете готовить птицу при температуре 75 °C и выше», — говорят эксперты из Австралии.

Когда вы поливаете курицу водой, мельчайшие капли с микробами разлетаются вокруг: на столешницу, раковину, полотенце, одежду, соседние продукты. На сыром мясе обитают различные микроорганизмы, чаще всего на тушках кур находят бактерии Campylobacter. Они могут вызывать острое воспалительное заболевание тонкой кишки — кампилобактериоз, при котором наблюдаются диарея (часто с кровью или слизью), боли в животе, общая слабость, тошнота и рвота, повышение температуры.

Как правильно готовить курицу

Во-первых, размораживайте ее в холодильнике, микроволновой печи или при комнатной температуре на отдельной тарелке. Следите, чтобы сптица не «протекла» на другие продукты и предметы.

Во-вторых, режьте курицу на специальной разделочной доске для мяса. После этого посуду, руки, столешницу тщательно промойте с мылом и горячей водой. В-третьих, никогда не кладите приготовленную пищу на ту же тарелку или разделочную доску, на которой ранее лежала сырая птица, если только они не были тщательно вымыты и высушены.

И, конечно же, доводите мясо до готовности: внутренняя температура блюда должна достичь как минимум 75 °C в самой толстой части. Лучше немного дольше подержать птицу в духовке или на сковороде, чем съесть сыроватую и отравиться.

Кстати

Вы знали, что есть ошибки при приготовлении курицы, из-за которых блюдо станет невкусным и потеряет свои полезные свойства? Например, не стоит варить грудку в кипящей воде, ведь мясо станет слишком жестким и сухим, потеряв все свои соки. Повара советуют наливать жидкости столько, чтобы она чуть покрыла мясо, вода должна лишь чуть рябить, а не исходить пузырями. А еще отличный вариант сделать вареную курицу вкусной — добавить в воду при варке нарезанную морковь, сельдерей, лук, раздавленный зубчик чеснока и немного трав и специй.